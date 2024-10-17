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已故導演齊柏林之子齊廷洹日前受邀擔任苗栗樂齡課程講師，未料承辦人疑誤傳訊息「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，讓齊感到受辱憤而從離去，其今（17）日為此拜會縣長鍾東錦，也為該承辦人求情別懲處。事後鍾東錦晚間於社群平台發文，誇讚齊是一個為了完成父親遺志的率真年輕人，兩人對於靠爸這件事，有了深入淺出的討論，接下來也將在環境教育議題有更多的合作，一起為故鄉努力，苗栗願景，前程似錦，「您好，我是鍾東錦」。鍾東錦今會唔齊廷洹，是後在社群平台上發文，表示今天想跟大家介紹一個人，齊廷洹，一個為了完成父親遺志的率真年輕人。鍾東錦說，齊廷洹今天來到苗栗縣府，兩人也對靠爸這件事，有了深入淺出的討論，而自己也再次理解到年輕人想要打造品牌有多麼辛苦。言談中他的率真、認真，也明白了當天反應為何會如此強烈，但這並不影響事情的因果。鍾東錦也為齊廷洹緩頰，不能罵了人、污辱了人，但卻要求對方不能生氣，這不合理，沒有人需要為了外界的眼光而隱藏自己的情緒。因此為了讓一切走上正軌，自己也不能因為人情而徇私，失職人員將交由考績會處置，不可輕忽。鍾東錦表示，齊廷洹有一個偉大的父親，但也因為這偉大的父親，成為他眼前一道難以跨越的高牆，齊柏林之子是驕傲，也是魔咒，他並沒有因為這個頭銜而獲得什麼好處，在父親辭世後仍有6000餘萬元的負債，齊廷洹這時接下傳承的棒子，這子承父志的代價，徒有龐大的債務，而非甜美的果實。鍾東錦表示，幸而有郭台銘以及許多企業伸出援手，讓齊柏林基金會，從此繼續挺進在環境教育的道路。郭從來不計較為台灣付出了多少，無論是永齡基金會或BNT疫苗，也包括解救了像齊廷洹這樣的年輕人，免於淪入一文錢逼死英雄漢的窘境。最後鍾東錦說，接下來將與齊廷洹在環境教育議題上，有更多的合作與接觸，謝謝他彌補了地方在這方面的不足，讓故鄉更好，大家一起努力，「苗栗願景，前程似錦，您好，我是鍾東錦」。