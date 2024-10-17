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為推廣多元飲食文化與食農教育的內涵，教育部國教署委託國立清華大學以「白蘭溪古道覓食記—泰雅野菜鍋食農教育課程探究」為題，辦理原住民族飲食文化課程探究與教案設計工作坊，以體驗式學習，邀請學校教師、營養師及食農教育工作者先走進原鄉，體會原住民飲食文化，再進行課程的深度討論與發想，設計出「原」味十足的飲食文化課程與教案。國教署說明，本次工作坊結合原住民族飲食文化、食農教育與在地空間，帶領學員走進白蘭溪古道認識泰雅族傳統領域、常用的野菜，講述其生長環境、食用價值，以及在泰雅族文化中的重要性，並共同參與野菜鍋的製作，從味覺連結泰雅族的生活智慧與文化，展現食農教育的多元性。為協助學員建構適合不同學習階段的食農教育課程，讓實地踏查、體驗成果轉化為可實際應用於現場教學的示例，另邀請專業講師指導學員撰寫教案，深入討論如何運用在地原民元素，將食農教育融入課程，強化學生學習經驗與課程真實情境連結。參與學員分享，透過實際體驗的過程，不僅對原民文化產生更深的敬意，更能理解食農教育的意義，並掌握適用於不同課室的教學策略。國教署表示，工作坊以新竹縣為示範點，將持續鼓勵學校運用多元教學方式提升學生學習動機及學習成效，透過食農教育的親身體驗，讓師生走出課室、親近土地、結合原住民族生活智慧與飲食文化，培養對食物來源的感恩之心，讓學生更加自我肯認，增加對部落與原住民族味覺文化的體認。