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▲國民黨網路好感度奪冠，民眾黨則聲量、好感全墊底。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

近來政壇不平靜，總預算卡關、山陀兒颱風登台、雙十國慶系列活動、總統賴清德發表「祖國論」、基隆市長謝國樑罷免案等議題，使藍、綠、白3政黨就此展開延伸攻防；經過這些風波後，國民黨10月在網路好感度方面居三黨之首，民進黨則因為總統賴清德發表的「祖國論」，獲10月總聲量冠軍，民進黨的好感度約為0.8，好感度僅有0.53，全部墊底慘輸藍綠。今（17）日TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料，蒐集10月以來三個政黨的網路聲量趨勢和多個高峰點熱門話題。結果發現，三黨獲得高聲量的話題僅部分重疊，尤其藍綠兩黨最獲熱議的話題環繞兩岸，數值與其他議題差距甚大。民進黨方面，總聲量超過93萬則居三黨之冠，其聲量高峰話題包括：賴清德在10月10日國慶演說維持「祖國論」基調，重申中國無權代表台灣，呼籲中國回應世界對其維護和平的期待，獲得超過9.8萬則超高聲量。10月14日中共發動圍台軍演，國安會秘書長吳釗燮透露府方舉行國安高層會議，強調國軍有適當處置，也獲得超過7.9萬則聲量。國民黨在網路好感度方面奪冠，數值為0.99，透過國民黨的正面聲量熱門文章分析原因，國民黨得力於藍營大咖在國慶期間的發言、謝國樑順利挺過罷免案等事件，使藍營支持者們大感振奮，穩坐好感度冠軍。反觀民眾黨自從黨主席柯文哲涉收賄圖利遭羈押後，全黨聲量大減，過去1個月的聲量高峰都來自媒體報導最新案情進度，包括月初解密柯文哲USB、月中「貼身帳房」許芷瑜出逃國外、謝國樑證實家族曾捐款200萬元予柯文哲等，分別吸引3萬多則網路聲量，但高峰數值與藍綠兩黨的數據表現大相徑庭。總體而言，在調查期間內，民進黨總聲量超過93萬則居冠；網路好感度方面，國民黨好感度奪冠，數值為0.99，至於民眾黨，總聲量約28.4萬則，好感度僅0.53，無論是曝光度或者好感度，均大幅度遜於藍綠陣營。從網路數據觀察，網友們積極討論兩岸議題，隨後，前總統蔡英文展開卸任後首個出訪歐洲行程，勢必再度讓大眾關注兩岸、國際相關議題，這也將成為藍綠攻防主戰場，未來輿情討論風向會如何變化？值得後續持續觀察。