我是廣告 請繼續往下閱讀

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮在18日率先揭開序幕，益智及實境節目獎主持人獎由庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天以《騎吧！哈林小隊》，打敗眾多勁敵奪下，同時入圍益智及實境節目主持人獎和益智及實境節目主持人獎的《騎吧！哈林小隊》，在頒獎前就被視為奪獎大熱門，不過只有成功抱回主持人獎，庾澄慶表示：「本來覺得節目會得獎，沒想到是主持人得獎。」坦言有點美中不足，卜學亮則笑說：「評審應該更好心一點！」庾澄慶提到自己不是為了做節目才騎車的，是因為喜歡騎車才來做這個節目，如今獲得金鐘獎，被問到第2季的規劃？庾澄慶表示都還在募資中，因為有很多需要規畫的時間行程等等，或許會到法國、義大利之類的地方騎車也說不定。至於第2季會不會是原班人馬？一聽到這個提問，其他人都立馬向隊長哈林下跪，跪求還可以繼續參與，場面相當逗趣。卜學亮還笑說大家特地為了庾澄慶穿車衣，配合度非常高，然而被笑說只有他穿會有肚子，讓卜學亮也自嘲：「是我的錯，一直在吃！」