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美國總統大選進入倒數20天，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗近日接連接受媒體專訪，16日來到共和黨對手川普的大本營，保守派媒體福斯新聞網（Fox），接受主持人拜爾（Bret Baier）訪問，雙方唇槍舌戰，也讓川普陣營見縫插針，大酸賀錦麗的專訪爛透了，簡直是「火車失事」。根據路透報導，賀錦麗在福斯新聞主持人拜爾咄咄逼人的專訪中，不斷被要求回答總統拜登的心理健康問題、擔任副總統期間的執政紀錄，以及先前支持跨性別受刑人性別確認手術等事。過程約三十分鐘，有三分之一在討論移民問題，賀錦麗和拜爾頻頻爭論，賀錦麗的表情明顯變得洩氣。當被問到拜登政府任內最為棘手的邊境安全問題，賀錦麗將邊境安全拉回到川普身上，反指川普是不穩定且危險的候選人，賀錦麗被問及拜登政府任內放了多少非法移民時，兩人旋即展開唇槍舌戰，但賀錦麗避免直接回答問題。事後，川普陣營發出聲明大酸，這場專訪堪比「火車失事」，內容糟糕透頂，福斯新聞網評論「歡樂戰士充滿憤怒」，因賀錦麗在選戰過程中主打自己是歡樂戰士。