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全球智慧開店平台 SHOPLINE 除了幫助商家實現全通路整合，更領先推出完整結合電商後台的一站式智慧金流服務系統 SHOPLINE Payments，致力打造全方位 OMO 零售金流體驗。今 SHOPLINE 首度公布旗下金流營運目標，第四季將聚焦三大重點面向，包括：擴大 SHOPLINE Payments 服務範圍，全面開放非 SHOPLINE 商家申請使用；其二是攜手台灣先買後付領導品牌AFTEE先享後付，提供商家和消費者更多元、便利的支付選項；第三則是持續升級商家服務體驗，推出免另外串接的「一鍵收」全新功能，並持續強化資安防護，提供商家最高安全等級的金流串接服務。SHOPLINE 聯席總裁兼支付業務負責人徐向緯表示：「SHOPLINE Payments 致力提供買賣雙方安全且穩定的交易環境，自服務推出以來，交易成功率穩定維持在 99.9 %，商家數量亦逐年成長，目前滲透率已超過 90 %。在服務推出三年之際，我們期望進一步擴大金流服務的適用範圍，讓更多非 SHOPLINE 商家也能享受兼具穩定、安全及順暢的智慧金流服務；同時將持續與多方金流夥伴合作，完善更多元的支付應用場景。展望未來和第四季電商旺季，我們也看好強勁的金流需求，預計帶動成功交易量較上一季翻倍成長。」SHOPLINE 自 2021 年推出智慧金流服務系統 SHOPLINE Payments，一站式處理商家從申請、開通到後續款項撥款、收退等帳務作業，幫助商家節省與第三方金流溝通成本，自服務推出以來有效提高轉單率，創下交易成功率高達 99.9 % 的優異表現。為打造全方位 OMO 零售金流體驗，SHOPLINE 宣布擴大旗下金流服務範圍，即日起開放有第三方金流需求的線上或實體商店、個人戶、企業品牌、代理商等，即使非 SHOPLINE 商家也能申請使用 SHOPLINE Payments，提供更完整、免設置費、免年費之金流串接服務。自今年試行以來，成功帶動今年用戶數和交易量爆發性增長，用戶平均每月成長率超過 280 %，平均每月成功交易金額更提升 5 倍。為滿足多元化的付款需求，SHOPLINE Payments宣佈與台灣電商滲透率第一的先買後付品牌「AFTEE先享後付」合作。AFTEE 先享後付能為消費者提供更彈性、快速且安全的支付選項，透過輸入手機號碼、10 秒完成結帳的零摩擦支付流程，有助於提升商家訂單轉換率；此外，先買後付支援分期付款功能，進一步降低消費者購買門檻，能為商家吸引新的消費客群，為買賣雙方帶來全面升級的交易體驗。AFTEE先享後付總經理角元友樹表示：「SHOPLINE 作為亞洲領先的 SaaS 服務商，擁有強大技術能力與眾多合作商家，此次合作將使AFTEE先享後付能迅速觸及更多商家和消費者，進一步強化在台灣市場的能見度，顯著提升會員數。展望未來，我們也期待發揮雙方合作綜效，透過技術優化、資源整合等深化雙方合作，幫助商家更精準地滿足消費者需求，與 SHOPLINE 共同實現三贏。」此外，SHOPLINE Payments 服務涵蓋多國市場，未來也計畫在日本推出 SHOPLINE Payments，為當地商家提供更完整的一站式金流服務。借助AFTEE先享後付在日本 BNPL 市場的影響力，有助 SHOPLINE 在日本市場的戰略佈局，為雙方共同拓展更多市場商機。SHOPLINE Payments 全新推出「一鍵收」功能，僅需 10 秒即可快速建立收款連結或 QR Code，使網路商家能在進行直播、團購等多元行銷時，將收款連結放置於社群平台留言處，顧客點擊後即可直接進入結帳頁面，有效提升訂單轉換率；而小型的實體商家或個人工作室，亦能透過「一鍵收」產出收款連結，節省結帳硬體設備的建置成本，滿足商家多元的金流應用場景。除了優化產品服務，SHOPLINE Payments 持續以最高規格的金流風險管控，為商家及顧客提供安全的支付環境。SHOPLINE Payments 除了在今年取得 PCI DSS Level 1 (支付卡產業資料安全標準) 最高等級認證，符合保障持卡人資料安全的全球統一規範，亦通過數位發展部建立的「第三方支付能量登錄」機制，未來 SHOPLINE 也將與公部門共同協力防詐，以最高規格全力維護電商交易安全性。