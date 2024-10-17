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▲莎莎（左二）和北市社會局社會工作科邱慶雄科長（右一），號召民眾參與公益活動，幫助弱勢族群脫離困境。（圖／人安基金會提供）

本屆金鐘獎節目類的頒獎典禮將於明（週五）舉行，就在得獎名單揭曉的前夕，以《嗨！營業中》入圍「益智及實境節目主持人獎」的莎莎，卻仍然以愛心大使身分出席公益活動，呼籲民眾關懷清貧單親媽媽、窮老、寒士等，幫助他們脫離困境。提到金鐘獎，她坦言接到入圍的好消息時，是相當感動的：「聽到的當下眼眶有泛淚。」但她那時還正在為《嗨！營業中》錄製新的內容，所以有把眼淚收回去。各方好奇她走在星光大道紅地毯上會是什麼風格的造型，她則賣個關子：「明天就知道囉！」10月17日為國際消除貧窮日，人安基金會特別選在這一天舉辦「幸福護照」公益活動，請到莎莎擔任愛心大使，和台北市政府社會局社會工作科邱慶雄科長一起來站台。當莎莎出現在活動現場、關渡碼頭貨櫃市集，提醒大家：「人安基金會照顧社會窮苦人，伸手拉一把，就可以幫助度過人生難關。」她也直接一大口吃下現場攤位賣的韓式炸雞，直呼：「每個貨櫃餐廳都好吸引人，只要響應『幸福護照』活動，就可以享有美食優惠，非常超值又很有意義。」她也加碼贈送前50名認助的善心人士，就獲得她親筆簽名的幸福護照。活動相關訊息可以上官網https://homeless.org.tw/查詢。