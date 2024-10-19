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▲庾澄慶（左一）在《騎吧！哈林小隊》慶功宴上坦言原本不想出席金鐘獎。（圖／記者葉政勳攝）

▲《騎吧！哈林小隊》主持群獲得益智及實境節目主持人獎，開心出席慶功宴。（圖／記者葉政勳攝）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮在昨（19）日完美落幕，其中大獎之一的益智及實境節目主持人獎，由庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天以《騎吧！哈林小隊》，打敗眾多勁敵奪下，眾人開心出席慶功宴，哈林霸氣喊話下一季原班人馬誰也不能被替換，對於沒拿下的益智及實境節目獎，評審團指出《上山下海過一夜之極島台灣》最後奪獎關鍵在於「節目真實性」，哈林笑說：「那我們要不帶工具攀岩就對了？」並直言自己沒辦法玩命。在第1季還是騎車菜鳥的周予天，則提到自己不聽勸硬要穿內褲，騎到「燒襠」的回憶，逗笑全場。睽違23年入圍金鐘就一舉抱回獎座，庾澄慶卻坦言一開始本來不想參加金鐘典禮，因為覺得時間很久、要花很多時間準備，有種繁文縟節的感覺，後來轉念一想，為了要有始有終就決定來參加。體力十足的他表示，錄製節目過程並不覺得辛苦，因為自己很喜歡騎車，只有比較擔心會太有節目設定的感覺。至於眾人敲碗的第2季，還沒有想法要去哪裡騎，但可能不會太遠，因為時間和金錢上都是製作單位要考慮的問題，面對隊員是否會替換的問題？哈林霸氣喊話其他人：「替誰都不行，要全員到齊！」會不會原班人馬要看其他人有沒有時間，其他人也都連忙點頭齊喊有空。周予天身為騎車初學者，一開始不懂穿內褲會「燒襠」（摩擦到胯下痛），隊長庾澄慶都吐槽他很不聽話，偏偏要穿內褲。周予天則回憶自己過了兩三集才發現有穿內褲反而會磨傷，不過班底們都打趣表示，這樣讓他們多了話題性。雖然節目沒有拿下益智及實境節目獎，哈林依舊感謝評審的肯定，而評審團指出《上山下海過一夜之極島台灣》最後奪下獎項的關鍵在於「節目真實性」，哈林笑說：「那我們要不帶工具攀岩就對了？」並直言自己沒辦法玩命。這次庾澄慶相隔23年再度獲得金鐘獎，這段期間小孩都大學畢業了，庾澄慶心懷感謝說道：「在觀眾腦子留下紀錄很重要，如果又能在專業跟觀眾之間都能得到認同是一大樂事，這樣就夠了。」至於音樂事業的部分，他笑說唱演唱會有身體負擔和票房壓力，會感到很緊張。看著好友張學友演唱會如此高強度，內容太豐富太耗體力，他都覺得看了好辛苦，笑說：「所以他常常生病！」