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▲王彩樺辣秀34D好身材，爆料老公看她穿這套禮服很開心，稱讚她很像李冰冰。（圖／記者葉政勳攝）

▲胡宇威說幸運物是老婆陳庭妮留下的咬痕。（圖／記者葉政勳攝）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮紅毯上，王彩樺以一身深綠色華麗禮服登場，辣秀34D好身材，說起入圍心情她一度哽咽，對於被金鐘獎肯定讓她感動到想哭，而和她一起以《我們這一攤》入圍益智及實境節目主持人獎的胡宇威、夏和熙雙帥相伴左右，胡宇威透露自己的幸運物是老婆陳庭妮留在他身上的咬痕，大秀恩愛讓全場尖叫。王彩樺感性提到自己入圍的心情，哽咽表示：「很想哭，因為出道40年了，我的生命中一部分就是表演，我愛這個舞台，希望可以療癒更多觀眾。」她表示自己緊張到心臟怦怦跳。被問到有沒有幸運物時，王彩樺說沒有，一切交給她相信的佛，並透露老公看她穿這件禮服時很開心，還大讚她像李冰冰。一旁的夏和熙爆料本來王彩樺一直說自己不緊張，結果一上車手都在顫抖。胡宇威原本說自己的幸運物是珠寶，後來加碼自爆老婆陳庭妮有在他身上留了咬痕當作幸運物，被追問咬痕在哪裡？他害羞表示是看不到的地方，並比劃了胸口處，一臉超甜蜜，讓在場的大家都吃了一大波狗糧。