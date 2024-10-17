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為了維護幼兒健康並方便上班族家長，屏東縣政府衛生局將於10月18日，於全縣33鄉鎮市的衛生所同步開設「幼兒夜間疫苗雙打門診」，讓家長能在下班後帶著孩子前往接種疫苗，並鼓勵家長一同施打，讓孩子健康、家長安心。衛生局表示，隨著秋冬來臨早晚溫差大，若抵抗力不足，容易受到新冠和流感病毒的威脅。自10月1日開打公費流感疫苗以來，縣內仍有22,410位學齡前嬰幼兒尚未接種。衛生局呼籲家長儘早攜帶健保卡與兒童健康手冊，帶孩子前往接種，因公費疫苗數量有限，盡早接種能有效防範流感。陪同孩子前往的家長，若尚未符合第一階段施打資格，也可同時接種新冠疫苗。此外，國內腸病毒疫情仍在流行期，衛生局提醒家長及教保機構應保持高度警覺，定期進行環境清潔，並時常消毒兒童常接觸的物品與玩具，同時加強學童的個人衛生教育，養成勤洗手、生病時在家休息等良好習慣，以確保自身、同儕及周遭親友的健康。如家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒，應密切注意重症前兆，及時就醫以降低重症風險。