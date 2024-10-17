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▲丫頭的員工都不怕她。（圖／翻攝自YouTube TVBS女人我最大）

丫頭（詹子晴）從節目《我愛黑澀會》發跡，經營手搖飲、電商事業有成，近來她在節目《小姐姐請回答》中分享曾經因為員工的態度讓她當場發飆。丫頭在節目《小姐姐請回答》中分享自己在公司的地位其實很低，員工都把她當同事，有時候上班時間看到同事在看YouTube影片，上前問對方「在看什麼」，用意是想提醒現在是上班時間，沒想到對方真的大方分享，甚至還有被她抓到在打手遊的，員工還問她要不要加入。不過有次是真的把她惹毛了，丫頭那天訂了50杯飲料打算帶到電視台請大家喝，本來還想說不要讓員工騎車外送，她親自去店裡拿，結果到店裡看到3個員工在打鬧，她問，「我的飲料呢？」員工還嘻嘻哈哈說，「忘記了。」讓她當場發火，「現在立刻50杯準備好，自己送過去。」然後臉很臭的就走掉。不過話才剛講完，主持人曾莞婷就說，「妳這樣我們沒有覺得很生氣欸。」被其他來賓說生氣起來還有點可愛，曾莞婷也說，現在時代已經不同，委屈自己吞就好。