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俄羅斯國家通訊社塔斯社(TASS)今天(17日)引述外交部副部長雷雅布可夫(Sergei Ryabkov)的話報導，俄羅斯警告以色列不要想對伊朗核設施進行任何攻擊。在伊朗於10月1日對以色列發動大規模飛彈襲擊後，以色列揚言很快會對伊朗做出報復行動，外界猜測以色列可能會襲擊伊朗的核設施，正如其長期以來發出的威脅一樣。塔斯社引述雷雅布可夫的話報導：「我們一再且不斷地發出警告，警告(以色列)不要考慮對(伊朗的)核設施和核基礎設施進行打擊的可能性，哪怕只是假設性的。」他接著說：「這將會是災難性的發展，是對確保核安領域所有現有原則的徹底否定。」目前並不清楚莫斯科以何種形式發出這樣的警告。以色列和西方國家長期以來一直擔心伊朗藉著民用核能計畫做為掩護，實際上是在研發核彈，但是德黑蘭對此矢口否認。以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)辦公室15日在聲明中表示，以色列將聽取美國的意見，美國也警告不要襲擊伊朗核設施，但是以色列將根據自己的國家利益決定其行動。「華盛頓郵報」的一篇文章刊登這份聲明，文章內容指尼坦雅胡已告訴美國總統拜登(Joe Biden)政府，以色列將襲擊伊朗的軍事目標，而不是核子或石油設施。俄羅斯官方媒體也引述雷雅布可夫的話報導，無論該地區的緊張局勢如何，莫斯科都會與伊朗保持緊密接觸。自烏克蘭戰爭爆發以來，俄羅斯加強與伊朗的關係，並準備與德黑蘭簽署一項重要的夥伴關係協議。更多中央廣播電臺新聞