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（中央社首爾17日綜合外電報導）韓國首位獲頒諾貝爾文學獎的作家韓江（Han Kang）今天表示，她希望在獲得歷史性的榮譽之後，日常生活不會有太大的改變。法新社報導，小說家韓江在海外最為人熟知的作品是榮獲「布克國際獎」（International Booker Prize）的「素食者」，這是她第一本被翻譯成英文的小說。現年53歲的韓江也是亞洲首位獲得諾貝爾文學獎的女性作家，負責頒獎的瑞典學院（Swedish Academy）上週指出，韓江獲選的原因是「她的散文富有詩意，面對歷史創傷並揭示人類生命的脆弱」。韓江的獲獎在韓國引起轟動，由於消息宣布後吸引數以萬計的人爭相訂購她的作品，大型書店和出版社的網站一度癱瘓。韓江表示，她希望能繼續專注於寫作、維持日常作息。她說：「我希望並相信我的日常生活不會有太大變化。」「我是透過寫作與世界連結的人，我希望能繼續寫作、以我的書與讀者見面，就像我一直以來所做的那樣。」韓江說，她正在為春天開始動筆的小說收尾，希望能在明年發行。她也說還想再寫3本書，並表示希望在60歲前的6年中投入於這些書的創作。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1131017