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以色列軍方最新表示，哈馬斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）「很可能」已遭到擊斃，目前正準備針對屍體進行DNA檢測確認，但從「視覺證據」來看，認為屍體就是辛瓦。綜合外媒報導，以色列國防軍（IDF）表示，週四在一場軍事行動中擊斃了3位哈馬斯份子，其中一位死者很可能就是辛瓦。以軍並未說明這場軍事行動發生的地點與細節，哈馬斯則尚未對此發表評論。據稱這場攻擊行動並非針對辛瓦實施，不是情報收集的結果，而是以軍在建築中偶然發現辛瓦。對於辛瓦的死訊，《BBC》和《半島電視台》都認為可信度很高，雖然還需要最後確認。辛瓦是去年10月7日哈馬斯奇襲以色列的主要策劃人，是以色列在加薩欲消滅的頭號目標。《BBC》報導認為，辛瓦的死不會讓以色列立即結束軍事行動，但確實可能會讓戰爭的結束更加接近。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）也立即在社群媒體發文表示，「我們的敵人無法隱藏。我們將追擊並消滅他們」。