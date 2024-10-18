2024年 LOL《英雄聯盟》 S14 世界賽進入8強淘汰賽，剩下的強隊都必須正面碰撞，在 BO5 單敗淘汰的賽制中憑藉硬實力說話。8強賽進入第二天賽程，今（18）晚將上演相當精彩的第一種子正面對決，韓國LCK 的 HLE 強碰中國 LPL 的 BLG ，「LPL、LCK誰才是最強賽區」的顏面之爭就此展開。
中韓第一種子在8強對決！BLG激戰HLE重點搶先看
本次世界賽中 LCK 第一種子是 HLE 韓華 ，他們在 LCK 夏季賽上演老4傳奇，一路擊敗強敵，最終更冠軍賽上從傳統強權 GENG 手中奪下隊史第一個 LCK 冠軍，同時拿下 S14 世界賽 LCK 第一種子的席位。
進入世界賽瑞士制後，HLE也打出自己的風彩，接連擊敗太平洋王者PSG以及歐洲LCE最強老牌戰隊G2，不過在2-0組別的 BO3 被 GENG以 2:1 復仇成功，目送老對手先進8強。後來在2-1組別中，HLE 擊敗奇招很多的北美冠軍 FLY ，順利晉級8強。
至於 LPL 第一種子 BLG在瑞士制則是度過了慘淡的一段時間，BLG先是輕取歐洲第三種子 MDK ，但在1-0組別碰上 LNG 上演中國 LPL 內戰，遭到對手逆轉落入1-1組別。
之後 BLG 籤運不佳，在1-1組碰上宿敵 T1 ，在四冠傳奇Faker的帶領之下， T1 艱難贏過BLG ，也讓 LPL 第一種子落入瀕臨淘汰的1-2組別。這樣難堪的表現也讓 BLG 在中國網路論壇上狂酸，認為他們並沒有展現出LPL第一種子的風采。
不過 BLG 在 1-2 組別BO3 碰上 PSG ，第一場克服了多達 8 千元的經濟劣勢逆轉成功，將 PSG 的氣勢完全瓦解，並以2:0贏下比賽，也讓 PCS 最後一舞畫下句點。
隨後在2-2組別搶最後三張8強門票時，BLG 碰上歐洲最強的 G2 ，雙方打得有來有往，但最終 BLG 略勝一籌，驚險壓線進入 8 強。
雖然 HLE 與 BLG 分別身為兩大賽區的第一種子，但從瑞士制的比賽表現中看出，兩隊選手們都遇上了狀態不穩的情況，再加上昨（17）日才上演瑞士制表現不佳的 WBG 以下剋上擊敗瑞士制全勝的 LNG 之情況，顯見進入8強賽後，比賽已經與瑞士制完全不同，因此 HLE 與 BLG 之對決可視為完全 55 開的局面。
《英雄聯盟》世界賽8強賽程
📍8強賽淘汰賽日程
🟡10/17（BO5）
⚔️20:00－ LNG1:3 WBG（WBG晉級4強）
🟡10/18（BO5）
⚔️20:00－ HLE vs. BLG
🟡10/19（BO5）
⚔️20:00－ TES vs. T1
🟡10/20（BO5）
⚔️20:00－ GEN vs. FLY
2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播
📍Twitch：中文台、英文台
📍Youtube：中文台、英文台
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本次世界賽中 LCK 第一種子是 HLE 韓華 ，他們在 LCK 夏季賽上演老4傳奇，一路擊敗強敵，最終更冠軍賽上從傳統強權 GENG 手中奪下隊史第一個 LCK 冠軍，同時拿下 S14 世界賽 LCK 第一種子的席位。
進入世界賽瑞士制後，HLE也打出自己的風彩，接連擊敗太平洋王者PSG以及歐洲LCE最強老牌戰隊G2，不過在2-0組別的 BO3 被 GENG以 2:1 復仇成功，目送老對手先進8強。後來在2-1組別中，HLE 擊敗奇招很多的北美冠軍 FLY ，順利晉級8強。
至於 LPL 第一種子 BLG在瑞士制則是度過了慘淡的一段時間，BLG先是輕取歐洲第三種子 MDK ，但在1-0組別碰上 LNG 上演中國 LPL 內戰，遭到對手逆轉落入1-1組別。
之後 BLG 籤運不佳，在1-1組碰上宿敵 T1 ，在四冠傳奇Faker的帶領之下， T1 艱難贏過BLG ，也讓 LPL 第一種子落入瀕臨淘汰的1-2組別。這樣難堪的表現也讓 BLG 在中國網路論壇上狂酸，認為他們並沒有展現出LPL第一種子的風采。
不過 BLG 在 1-2 組別BO3 碰上 PSG ，第一場克服了多達 8 千元的經濟劣勢逆轉成功，將 PSG 的氣勢完全瓦解，並以2:0贏下比賽，也讓 PCS 最後一舞畫下句點。
隨後在2-2組別搶最後三張8強門票時，BLG 碰上歐洲最強的 G2 ，雙方打得有來有往，但最終 BLG 略勝一籌，驚險壓線進入 8 強。
雖然 HLE 與 BLG 分別身為兩大賽區的第一種子，但從瑞士制的比賽表現中看出，兩隊選手們都遇上了狀態不穩的情況，再加上昨（17）日才上演瑞士制表現不佳的 WBG 以下剋上擊敗瑞士制全勝的 LNG 之情況，顯見進入8強賽後，比賽已經與瑞士制完全不同，因此 HLE 與 BLG 之對決可視為完全 55 開的局面。
《英雄聯盟》世界賽8強賽程
📍8強賽淘汰賽日程
🟡10/17（BO5）
⚔️20:00－ LNG1:3 WBG（WBG晉級4強）
🟡10/18（BO5）
⚔️20:00－ HLE vs. BLG
🟡10/19（BO5）
⚔️20:00－ TES vs. T1
🟡10/20（BO5）
⚔️20:00－ GEN vs. FLY
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