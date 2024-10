我是廣告 請繼續往下閱讀

▲進入世界賽瑞士制後,HLE也打出自己的風彩。(圖/LOL Esports Flickr)

▲中國 LPL 夏季冠軍 BLG 。(圖/LOL Esports Flickr)

▲英雄聯盟8強淘汰賽日程。(圖/X@@lolesports)

2024年 LOL《英雄聯盟》 S14 世界賽進入8強淘汰賽,剩下的強隊都必須正面碰撞,在 BO5 單敗淘汰的賽制中憑藉硬實力說話。8強賽進入第二天賽程,今(18)晚將上演相當精彩的第一種子正面對決,韓國LCK 的 HLE 強碰中國 LPL 的 BLG ,「LPL、LCK誰才是最強賽區」的顏面之爭就此展開。本次世界賽中 LCK 第一種子是 HLE 韓華 ,他們在 LCK 夏季賽上演老4傳奇,一路擊敗強敵,最終更冠軍賽上從傳統強權 GENG 手中奪下隊史第一個 LCK 冠軍,同時拿下 S14 世界賽 LCK 第一種子的席位。進入世界賽瑞士制後,HLE也打出自己的風彩,接連擊敗太平洋王者PSG以及歐洲LCE最強老牌戰隊G2,不過在2-0組別的 BO3 被 GENG以 2:1 復仇成功,目送老對手先進8強。後來在2-1組別中,HLE 擊敗奇招很多的北美冠軍 FLY ,順利晉級8強。至於 LPL 第一種子 BLG在瑞士制則是度過了慘淡的一段時間,BLG先是輕取歐洲第三種子 MDK ,但在1-0組別碰上 LNG 上演中國 LPL 內戰,遭到對手逆轉落入1-1組別。之後 BLG 籤運不佳,在1-1組碰上宿敵 T1 ,在四冠傳奇Faker的帶領之下, T1 艱難贏過BLG ,也讓 LPL 第一種子落入瀕臨淘汰的1-2組別。這樣難堪的表現也讓 BLG 在中國網路論壇上狂酸,認為他們並沒有展現出LPL第一種子的風采。不過 BLG 在 1-2 組別BO3 碰上 PSG ,第一場克服了多達 8 千元的經濟劣勢逆轉成功,將 PSG 的氣勢完全瓦解,並以2:0贏下比賽,也讓 PCS 最後一舞畫下句點。隨後在2-2組別搶最後三張8強門票時,BLG 碰上歐洲最強的 G2 ,雙方打得有來有往,但最終 BLG 略勝一籌,驚險壓線進入 8 強。雖然 HLE 與 BLG 分別身為兩大賽區的第一種子,但從瑞士制的比賽表現中看出,兩隊選手們都遇上了狀態不穩的情況,再加上昨(17)日才上演瑞士制表現不佳的 WBG 以下剋上擊敗瑞士制全勝的 LNG 之情況,顯見進入8強賽後,比賽已經與瑞士制完全不同,因此 HLE 與 BLG 之對決可視為完全 55 開的局面。📍8強賽淘汰賽日程🟡10/17(BO5)⚔️20:00- LNG1:3 WBG🟡10/18(BO5)⚔️20:00- HLE vs. BLG🟡10/19(BO5)⚔️20:00- TES vs. T1🟡10/20(BO5)⚔️20:00- GEN vs. FLY📍Twitch: 中文台 📍Youtube: 中文台 📍WBG3:1擊潰LNG!LPL內戰「以下剋上」 搶先晉級四強 (點此連結) 📍PSG遭逆轉止步瑞士輪!PCS最後一舞落幕 主播JR落淚 (點此連結) 📍8強賽程出爐!最新「晉級隊伍、對戰組合、戰績」一覽