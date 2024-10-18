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▲汶萊航空推線上旅展，即日起至預訂台北-倫敦的來回機票來回含稅約2.2萬元起。（圖／美聯社／達志影像）

▲台灣虎航此次針對台北桃園-茨城推出促銷優惠票，單程未稅價2799元。（圖／取自台灣虎航臉書）

汶萊皇家航空迎來ITF旅展促銷，多條航線皆有優惠，且適用期間橫跨至明年9月，計畫出國跨年、春節旅遊、抑或是放鬆獨旅，可趁著這波年度最大促銷。此次推出直飛汶萊的來回未稅價7650元起（含稅約8192元起）、飛倫敦則有來回未稅價1萬5570元起（含稅價約2萬2499元起）。另外。虎航也將於今（18）日10:00開賣台北到茨城的優惠促銷票，單程未稅2799元起。此次汶萊皇家航空旅展優惠包含多條航線，其中值得推薦的航線包含此外，汶萊皇家航空此次促銷出發日期將一路賣到到明年2025年9月12日，而汶萊皇家航空最大優點是連假期間通常也有優惠票價，但是當然採限量，消費者先搶先贏。台灣虎航此次針對台北桃園-茨城推出促銷優惠票，優惠日期今（18）日10:00 開跑，至明（19）日的23:59止，單程優惠價2,799元起。可預訂出發日為即日起至2025年3月29日。