近期 C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」通過地球引發關注，台灣不僅有天文好手透過專業望眼鏡拍攝，甚至有民眾用手機就拍到其美麗的身影，在週日（10/20）還是紫金山彗星的合適觀賞期，想見證奇景的民眾要好好把握，《NOWnews》也搜集專家們紀錄「紫金山彗星」的絕美畫面。

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▲紫金山彗星在高山或海邊都有機會拍到，週三至週日還是台灣適合觀賞的時段，民眾可好好把握。（圖／周銀王提供）
▲紫金山彗星在台南七股被捕捉，後續要好好把握到週日前的最後3天適合觀賞期。（圖／周銀王提供）
🟡紫金山彗星是什麼？

台北天文館研究組技士謝翔宇指出，2023年2月22日，ATLAS南非天文台通報發現了新的彗星，經過比對發現，和2023年1月9日由中國紫金山天文台所通報，但後來失蹤的目標是同一顆天體，因此這顆彗星的命名就以兩個發現者並列，正式名稱為C/2023 A3 。

C/2023 A3是「長週期彗星」，軌道週期推估為8萬年，但這不代表此彗星每8萬年就會到訪地球附近一次；長週期的彗星軌道非常容易受到各種天體的重力影響，例如木星、土星等等大質量行星都有機會改變這些彗星的軌道。

▲C/2023 A3、「紫金山-阿特拉斯」彗星近期造訪地球，不少天文愛好者也都捕捉到彗星美麗的身影。（圖／陳立群提供）
▲C/2023 A3、「紫金山-阿特拉斯」彗星近期造訪地球，不少天文愛好者也都捕捉到彗星美麗的身影。（圖／陳立群提供）
🟡紫金山彗星動態

台北市立天文館研究組技佐許晉翊表示，C/2023 A3在2024年4月上旬，亮度從11等漸增亮至10等，許多業餘天文觀測者已經拍攝到它的身影，6月底C/2023 A3亮度提升至9.8等，7月底提升至約9等，9月11日，澳洲業餘天文觀測者在澳洲昆士蘭再次拍攝到該彗星，也是地面望遠鏡再次拍到它的第一個紀錄，亮度約為5.5等，9月14日再次拍攝到，彗星已提升至4.8等，10月中這段時間，甚至有機會來到0.3等

國內天文觀測好手、台北市天文協會會員陳立群說明，本次台灣觀賞彗星沒有特定較好的位置，「不過高山相較於海邊有水氣影響，觀賞環境會比較好」，建議想清楚拍攝紫金山彗星的民眾，還是以雙筒望遠鏡搭配相機，架設在定點比較容易拍攝，運氣好的話，確實用手機就能捕捉，且視力較佳的人還可以用肉眼直擊。

紫金山彗星在台灣的觀賞已經來到下半場，陳立群強調，接下來要好好把握到週日前的最後3天，因爲彗星西沉的時間較晚，會到晚上8點之後，屆時不受航海暮光影響，有望看到更亮、更清楚的彗星。

▲ 紫金山彗星在台南北門被捕捉。（圖／周銀王提供）
▲ 紫金山彗星在台南北門被捕捉，後續要好好把握到週日前的最後3天適合觀賞期。。（圖／周銀王提供）
▲C/2023 A3 彗星觀賞已經來到下半場，後續要把握週三至週日，受暮光影響較小的時段。（圖／周銀王提供）
▲C/2023 A3 彗星觀賞已經來到下半場，後續要好好把握到週日前的最後3天適合觀賞期。（圖／周銀王提供）
▲「紫金山-阿特拉斯彗星」現蹤，玉山氣象站人員在海拔3858公尺高的地方，成功補捉美麗的畫面。（圖／玉山氣象站提供）
▲「紫金山-阿特拉斯彗星」現蹤，玉山氣象站人員在海拔3858公尺高的地方，成功補捉美麗的畫面。（圖／玉山氣象站提供）
▲C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」與城市的合照。（圖／台北天文館提供）
▲C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」與城市的合照。（圖／台北天文館提供） 

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