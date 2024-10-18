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（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天指控北韓調派軍官到被俄羅斯占領的烏克蘭領土，還準備派遣上萬兵力前去協助俄方作戰。但北約秘書長呂特說，現階段無證據顯示北韓軍人參戰。路透社報導，西方國家長期指控北韓運送武器給俄羅斯，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近幾天則說北韓也派遣人員助俄，象徵外國對俄國侵烏行動的支援大幅升級。澤倫斯基在布魯塞爾的記者會中說：「我方掌握情資…一些北韓軍隊軍官人已經在被俄國敵人暫時占領的烏克蘭領土上。所以他們加入俄軍了。」澤倫斯基稱無法說明有多少北韓軍官在現場，但他表示，「我們知道約有1萬名北韓士兵正準備被派去跟我們戰鬥」，並形容這是「世界大戰的第一步」。烏克蘭的西方盟邦尚未證實北韓派遣部隊的說法，但表示正在調查當中。北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）則在跟澤倫斯基的聯合記者會上說：「我們還沒有北韓士兵參與戰鬥的證據。」「（然而）我們確實知道北韓以許多方式支持俄羅斯，包括供應武器、技術和創新，以支援他們作戰，這令人極其擔憂。」白宮國家安全會議（NSC）發言人塞維特（Sean Savett）15日表示，若北韓部隊介入烏克蘭的說法屬實，意味北韓與俄羅斯的國防關係顯著提升。（譯者：楊昭彥）1131018