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▲▼陳明珠難得放送福利，好身材深藏不露。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（18）日在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先於傍晚5點登場，由黃豪平和林葦妮（木木）擔任「雙現場」主持人，「客語女神」陳明珠向來以知性、氣質形象深植人心，她罕見選穿展露上圍的戰袍，性感指數爆表。陳明珠曾經入圍5次金鐘獎，包括電視、廣播，拿過一座教育文化節目主持人獎，前兩次和獎座失之交臂，今年以《客家采風-山上優雅II》提名自然科學及人文紀實節目主持人獎，她穿上正面開菱形大洞的孔雀綠絨布禮服，尺度直逼肚臍眼，小露酥胸，一轉身還大露美背，令人驚豔。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。