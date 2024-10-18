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以色列軍方17日聲稱，在一場軍事行動中擊斃了3位哈馬斯（Hamas）成員，其中1人很可能就是哈馬斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar），已針對遺體進行DNA檢測，隨後以色列外交部長卡茲（Israel Katz）、以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）乃至以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），都陸續證實辛瓦死訊，表示「正義已獲得聲張」。不過有外媒分析坦言，辛瓦之死固然會重創哈馬斯，但未必代表以哈戰爭能就此結束。根據《BBC》報導，辛瓦去世對哈馬斯來說是一個沉重打擊，畢竟是他將這個組織變成一支戰鬥力量，策畫去年10月7日的突襲事件，為以色列帶來建國以來的最大失敗。然而，就像納坦雅胡自己所說的那樣，殺死辛瓦固然是以色列想要的勝利。但在戰爭目標實現之前，戰爭將繼續下去。外媒採訪了辛瓦出生地、加薩走廊汗尤尼斯（Khan Younis in the Gaza Strip）的居民，部分巴勒斯坦人表示，這場戰爭其實依賴的不是辛瓦、哈尼亞或任何官員：「正如我們都知道和理解的那樣，這是一場針對巴勒斯坦人民的滅絕戰爭。這個問題比辛瓦或其他任何人都要嚴重得多。在黎巴嫩、敘利亞和葉門作戰...這是我們和猶太人之間的一場戰爭，自1919 年以來，已經持續了100多年。」報導提到，有些人為辛瓦感到悲傷，但也有的人漠不關心，直言哈馬斯不僅只有辛瓦而已，而是一個「民族事業」。報導也提醒，自1990年代以來，哈馬斯領導人已不只一次遭以色列殺害，但總是有繼任者出現，當以色列慶祝辛瓦之死的同時，勿忘仍有人質被扣在哈馬斯手裡，並且仍在持續戰鬥。