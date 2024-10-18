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▲辛瓦在哈馬斯成立沒多久就加入這個組織，是該組織最初代的成員之一。圖為他2011年獲釋後，於汗尤尼斯發表演說。（圖／美聯社／達志影像）

以色列證實在一場軍事行動中，擊斃了3位哈馬斯（Hamas）成員，包含哈馬斯領導人、哈馬斯政治局主席辛瓦（Yahya Sinwar），為已持續1年的以哈衝突、加薩戰爭投下震撼彈。美國總統拜登（Joe Biden）已獲知此事，並向以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示祝賀，喊話：「現在就是結束這場戰爭、將人質帶回家的時候」，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）亦宣稱，辛瓦之死是一項重大成就，為結束以哈戰爭提供了絕佳的機會，也讓以色列人能平安返回南部家園，人道援助的進入得以緩解加薩的苦難。究竟誰是辛瓦？他對哈馬斯的影響為何？辛瓦於1962年出生在加薩走廊汗尤尼斯（Khan Younis in the Gaza Strip）的難民營，在以色列於1948年建國後，超過70萬巴勒斯坦人逃離或被以色列軍隊驅逐，他的家人就是其中之一。貧困、流離失所的童年，磨練出辛瓦的革命意識，成年後的他加入哈馬斯，是該組織最初代的成員之一。哈馬斯的前身是加薩的穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood），辛瓦與7月剛過世的哈尼亞（Ismail Haniyeh），都是在哈馬斯初代領導人兼精神領袖雅辛（Sheikh Ahmad Yassin）的帶領下茁壯，成為組織的重要人物，但也都難逃被以色列所殺的命運。1989年，27歲的辛瓦因殺害4名巴勒斯坦線民、2名以色列士兵而被以國判處無期徒刑，在監獄裡的22年，辛瓦學會了希伯來語，以及很多關於以色列人的知識，並相信自己找到了對抗敵人的方法，用他自己的話說：「我們把監獄變成了禮拜場所和學習學院，你甚至可以說我是猶太人歷史的專家，懂得比他們許多人還要多。」2011年，辛瓦作為1000多名巴勒斯坦囚犯之一被釋放，這次換囚行動是為了讓以色列士兵沙利特（Gilad Shalit）獲釋。不過也正是因為曾遭以色列關押，導致以方擁有他的牙科記錄和DNA樣本，得以識別他的屍體。多年當階下囚的日子，以及換囚的經歷，讓辛瓦深知劫持人質的價值和力量，於是在去年10月7日，發動一起精心策劃的襲擊，造成不少以色列人被殺、被擄至加薩，也成為以色列深刻的集體創傷。