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▲葉珂直播時口出狂言，批評伍佰的歌猥瑣，引爆粉絲怒火。（圖／微博）

▲葉珂以名媛貴婦的形象示人，靠經營社群當網紅賺錢。（圖／葉珂微博）

▲黃曉明今年9月才透過微博發文，認愛葉珂。（圖／黃曉明微博）

中國男星黃曉明的32歲的女友葉珂，日前在直播時分享某次朋友幫自己慶生的經驗，竟意外脫口說台灣搖滾樂天王伍佰的音樂很猥瑣，還說陶喆跟蔡依林合唱的〈今天妳要嫁給我〉是很丟人的曲目，讓兩岸網友全都氣炸了。對此，伍佰本人也回應了，他傻眼直呼：「唱了半輩子的歌，第一次被人說成『猥瑣』」。葉珂批評伍佰猥瑣一事，在中國微博上掀起大批網友熱議，據陸媒《新浪熱點》報導，伍佰得知此事也傻眼，無奈回應：「唱了半輩子的歌，第一次被人說成『猥瑣』」。網友看了也紛紛留言力挺伍佰，「老師別看她直播，噁心」、「她覺得自己特別美吧？」「葉珂該不該出來道歉」、「不懂音樂還瞎說，她才污辱了伍佰老師」。回顧事件起因，當時葉珂在直播時稱某次朋友約她慶生，她和閨密到場了這個朋友卻還沒到，於是兩人就先在包廂點歌歡唱；接著葉珂就口吐狂言：「唱伍佰什麼什麼，那起又落就那些猥瑣的歌！」更說自己還點了〈今天你要嫁給我〉，形容是「丟人曲目」，失控發言引爆網友怒火。而今年32歲的葉珂，據傳背景也不簡單，她和黃曉明一樣有過離婚經歷，跟前夫生了2個女兒，離婚時分得一套房產和高額贍養費。有傳聞指葉珂靠這筆錢創業當老闆，但也有網友查核發現，葉珂的公司根本都只是空殼，實際員工數僅1、2個人而已。目前還有消息稱，葉珂早就懷孕，還和黃曉明低調登記結婚了，但雙方都未出面證實消息真偽。