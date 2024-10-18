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（中央社記者石秀娟華盛頓17日專電）美國總統大選勝負難料，共和黨總統候選人川普至今仍未承諾，如果輸掉選舉，他願意認輸；甚至曾說，他落選可能發生「血洗」。民主黨賀錦麗的支持者憂心對手選後是否會阻擾和平移轉政權。距離選舉不到20天，川普（Donald Trump）已多次被問到，如果輸給副總統賀錦麗（Kamala Harris）是否會承認敗選，他始終沒有直接明確回答。川普曾在回覆媒體詢問時提出「條件說」，如果選舉公平、沒有選票被丟包等作票情事，他就會接受結果。另外，他曾在造勢大會說，他唯一會落敗的原因就是「他們（民主黨）舞弊」，而這是有可能發生的，因為民主黨真的會作票。今年初，川普還未獲提名。他甚至說，他敗選會有一場「血洗」（bloodbath）。美媒近日報導，川普及其盟友已開始規劃，萬一他落選，可能到法院提告。因郵寄選票會比較晚收到，選舉結果可能在11月5日投票日後幾天才出爐，川普有可能在這期間宣稱選舉不公，鼓動支持者抗議。川普也曾威脅要逮捕選務人員。這場美國總統選舉，首投族科本施泰納（Sophia Koppensteiner）日前特地穿上印有「民主」字樣的T恤參加賀錦麗在賓州伊利市（Erie）的造勢。她接受中央社訪問時表示，「對我來說，擁有誠信、並真正接受選舉結果非常重要，因為這關乎維護民主。我的T恤也寫著『民主』。無論誰輸誰贏，這對我來說都極其重要。」川普2020年競選連任時失敗，但他質疑選舉舞弊，不認輸。檢方調查，川普當時向喬治亞州等搖擺州的選舉官員施壓，要他們推翻選舉結果。隔年1月6日國會認證各州計票結果時，數千名川普支持者聚集抗議，川普上台演說時，呼籲他們到國會阻止「被偷走」的選舉，群眾利用一開始警方人力不足之際，闖入國會山莊暴動，造成1員警、4民眾死亡，之後有4員警自殺。川普因國會山莊暴動案遭檢方以4項重罪起訴。目前仍在審理中。科本施泰納說，她當時與家人從電視看到暴動，「真的讓人心碎」，她從沒想過這種事會發生在美國。「不管選舉結果如何，都要支持選民的決定。」同樣是總統選舉首投族的史密森（Lilia Saxena Smithson）說，她對於選後政權能否和平移轉感到「非常不安」，因為有候選人散布大量充滿仇恨的言論，「我認為我們必須堅守和平移交政權的承諾」，因為民主是美國的核心基礎之一。「如果我們因為輸不起而心懷怨恨，或因為勝選而過於自以為是，那麼我們就會失去核心基礎，背離『作為美國人」的真正意義。」擔任賀錦麗造勢活動志工的卡格尼（Lisa Cagney）表示，川普認為，如果他落選，就會有麻煩。「我覺得有趣的是，他已經預先指控我們作弊。如果他贏了，那就沒問題嗎？贏了就沒作弊嗎？他其實是在威脅要訴諸暴力。」卡格尼說，她相信選舉的公正性，即使確實曾發生些狀況，但比例非常低，不影響選舉結果。「沒有什麼是完美的，我們已經盡全力讓選舉公平公正。」民主黨支持者甘比爾（Paul Gambill）說，他對選舉的公平性有信心，只有輸不起的川普才會指控舞弊。川普上次輸給現任總統拜登很多，「希望這次輸更慘」。（編輯：唐佩君）1131018