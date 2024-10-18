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根據ESPN知名記者Shams Charania報導，消息人士透露，洛杉磯快艇球星Kawhi Leonard因右膝炎症正在進行復健治療，他預計賽季初將無限期缺席。這位超級球星在今年4月開始因為膝蓋酸痛缺席比賽，上賽季的季後賽只打2場，最終也無緣隨美國男籃征戰巴黎奧運。Leonard從效力於聖安東尼奧馬刺生涯的末期開始，傷病就已經成為常態，他在休賽季接受了手術，並且缺席了訓練營和整個季前賽，現年33歲的他沒有在訓練營中參與任何與場上接觸相關的活動。上賽季3月31日對夏洛特黃蜂的比賽後，Leonard右膝炎症發作，他右腳膝蓋曾經接受過手術。缺席了例行賽最後8場比賽，首輪季後賽只打了G2和G3，球隊也以2：4被淘汰出局。快艇籃球運營總裁Lawrence Frank在訓練營開始時表示，自季後賽以來，Leonard發炎的狀況已有改善，但球隊希望將他的膝蓋健康能恢復到100%，將會為此採取一切預防措施。Leonard在來到快艇後，因右膝前十字韌帶撕裂而缺席整個2021-22賽季；在2022-23賽季只打了52場例行賽，但季後賽首輪撕裂右側半月板；在2023-24賽季出戰了68場例行賽——這是他自2016-17賽季以來的最高場次，他場均可貢獻23.7分6.1籃板3.6助攻1.6抄截。