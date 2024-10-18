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▲曾智希說當時酒吧老闆不僅給她們下藥，還把鐵門拉下來。（圖／哈囉你有事嗎YouTube）

34歲女星曾智希和男星沈玉琳共同主持節目《哈囉 你有事嗎》日前她就在節目上分享，自己某次跟一群姐妹到墾丁喝酒，被老闆下藥的恐怖故事。曾智希說當時自己跟閨密喝了老闆請的啤酒都覺得一陣暈眩，發現老闆還把鐵門拉下來，她趕緊打給在地的朋友過來解圍，才成功離開現場，提醒女性朋友出門在外千萬要小心。曾智希在2日播出的《哈囉 你有事嗎》分享自己遭酒吧老闆下藥的故事，她說某次她跟一群姐妹到墾丁玩，晚上一行人就到酒吧狂歡，當時老闆送了一壺啤酒給她們，幾個女孩子不疑有他喝下肚，但喝到一半曾智希卻覺得一陣暈眩，她不禁心想：「我平常酒量有那麼差嗎？」接著就發現老闆把店內鐵門拉了下來。曾智希當時立刻驚覺老闆在酒裡下藥，「因為那個暈的程度不是正常的暈」，幸好曾智希只喝了一杯，還保持清醒，立刻打電話給當地的男性友人過來解圍，她和姐妹才成功離開現場。經過這次經歷，曾智希也語重心長提醒大家：「在外地任何（別人給的）酒都不要喝」，女生出門在外真的要提高警覺。不少粉絲看了曾智希的遭遇都覺得可怕，感到相當心疼，也有人好奇後續此事如何處理？還有網友留言：「曾小姐…講話要負責任，哪間酒吧要講清楚，需要北檢鏡檢（顯微鏡檢查）幫你查嗎？」但目前曾智希及節目組都沒出面回應，無從得知該間酒吧資訊。