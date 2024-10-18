三媽臭臭鍋勁敵「六扇門」進軍台北！常常我們說到平價小火鍋，總是會想到「三媽臭臭鍋」，不過在近年不斷拓店的「六扇門」，默默在全台已經開出90家分店，在陸續進軍新北市以及基隆、桃園等地後，最新消息指出，六扇門第一間台北分店落腳中山區農安街，目前正在試營運，最便宜160元就能吃到飽，CP值非常的高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前有民眾在臉書社團「中山區大小事」貼文分享，表示「六扇門時尚湯鍋」首度前進台北市，目前中山農安店正在試營運當中，其最大特色就是超過30種風味湯底，泡麵、冰淇淋、飲料、爆米花、飯類等自助吧無限享用，最低只要160元就能吃到飽！

▲
▲六扇門的自助吧內容豐富，除了霜淇淋之外，也有爆米花或餅乾可以享用，每家分店提供的食物都不太相同。（圖/中山區大小事）
三媽臭臭鍋勁敵六扇門正式進軍台北！特色、評價、食用心得一覽

事實上，六扇門鍋物最早開店是從2014年起，目前全台在北中南已經有將近90間分店，主打的是 「盛情款款，釜鍋香傳」的經營理念，店內不僅提供豐富的自助吧，還有多樣的湯底可以讓顧客選擇，雖然分店數還不及百元火鍋霸主「三媽臭臭鍋」，但隨便搜尋任一家六扇門分店，幾乎都是在Google評價超過4.3顆星的高分，目前新開的台北農安店也有4.8顆星的評價。

《NOWnews》記者也曾經吃過六扇門的小火鍋，店內裝潢又新又乾淨，點一個180元的鍋物，自助吧有肉燥飯、王子麵、鍋燒意麵主食吃到飽；另外甜點類則有現擠的霜淇淋、用挖的傳統桶裝冰淇淋、爆米花、雞塊餅乾等；飲料機、咖啡機也是一應俱全，如今分店正式進軍物價較高的台北市，以同價位小火鍋來說，無疑是三媽臭臭鍋的最大勁敵！

▲六扇門的自助吧專區非常多元，飲料機就有好幾種，還有提供爆米花、冰淇淋，連主食都有王子麵、鍋燒意麵、肉燥飯提供顧客吃到飽。（圖/六扇門Google評論）
▲六扇門的自助吧專區非常多元，飲料機就有好幾種，還有提供爆米花、冰淇淋，連主食都有手打麵、鍋燒意麵、肉燥飯提供顧客吃到飽。（圖/六扇門Google評論）
六扇門隱藏吃法！老饕聰明用自助吧「升級麻辣湯頭」

既然六扇門都開來台北市了，一定要教大家隱藏吃法！專門開箱各大火鍋店的KOL「L老闆」，日前前往六扇門用餐時，也教學店內「川味麻辣」口味湯底升級的方法，是利用自助吧現有的調味料製成，讓整個湯底香氣大提升！

至於如何調配麻辣湯頭升級，「L老闆」也表示，到醬料區「挖豆瓣醬+辣椒+辣油」，最後加上一點可樂，因為麻辣湯頭本來就是以豆瓣醬為基底，加一點可樂是因為它的焦糖，可以讓整個味道變得更豐富、香氣也提升很多。如果還沒吃過六扇門鍋物的民眾，下回不妨可以試試看這CP值非常高的百元小火鍋店家哦！

▲六扇門小火鍋被網友譽為是當今「最強小火鍋」店家，因為豐富的自助吧成為一大賣點。（圖/Google評價）
▲六扇門小火鍋因為豐富的自助吧成為一大賣點，店內最便宜只要160元就能吃到飽！（圖/Google評價）

喜宴菜名寫「小智我一直在等你」！賓客猜不透　答案端上桌全笑翻

冷凍水餃沒買台糖、及第！內行改吃這包：回購10幾次、林青霞最愛

平價牛排沒選貴族世家、孫東寶！老饕吃回「這間」：390元飽到吐

八方雲集牛肉麵奪金！眾愣：銀牌是誰　店家水準超高、每碗140元

關鍵字