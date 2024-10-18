三媽臭臭鍋勁敵「六扇門」進軍台北！常常我們說到平價小火鍋，總是會想到「三媽臭臭鍋」，不過在近年不斷拓店的「六扇門」，默默在全台已經開出90家分店，在陸續進軍新北市以及基隆、桃園等地後，最新消息指出，六扇門第一間台北分店落腳中山區農安街，目前正在試營運，最便宜160元就能吃到飽，CP值非常的高。
日前有民眾在臉書社團「中山區大小事」貼文分享，表示「六扇門時尚湯鍋」首度前進台北市，目前中山農安店正在試營運當中，其最大特色就是超過30種風味湯底，泡麵、冰淇淋、飲料、爆米花、飯類等自助吧無限享用，最低只要160元就能吃到飽！
三媽臭臭鍋勁敵六扇門正式進軍台北！特色、評價、食用心得一覽
事實上，六扇門鍋物最早開店是從2014年起，目前全台在北中南已經有將近90間分店，主打的是 「盛情款款，釜鍋香傳」的經營理念，店內不僅提供豐富的自助吧，還有多樣的湯底可以讓顧客選擇，雖然分店數還不及百元火鍋霸主「三媽臭臭鍋」，但隨便搜尋任一家六扇門分店，幾乎都是在Google評價超過4.3顆星的高分，目前新開的台北農安店也有4.8顆星的評價。
《NOWnews》記者也曾經吃過六扇門的小火鍋，店內裝潢又新又乾淨，點一個180元的鍋物，自助吧有肉燥飯、王子麵、鍋燒意麵主食吃到飽；另外甜點類則有現擠的霜淇淋、用挖的傳統桶裝冰淇淋、爆米花、雞塊餅乾等；飲料機、咖啡機也是一應俱全，如今分店正式進軍物價較高的台北市，以同價位小火鍋來說，無疑是三媽臭臭鍋的最大勁敵！
六扇門隱藏吃法！老饕聰明用自助吧「升級麻辣湯頭」
既然六扇門都開來台北市了，一定要教大家隱藏吃法！專門開箱各大火鍋店的KOL「L老闆」，日前前往六扇門用餐時，也教學店內「川味麻辣」口味湯底升級的方法，是利用自助吧現有的調味料製成，讓整個湯底香氣大提升！
至於如何調配麻辣湯頭升級，「L老闆」也表示，到醬料區「挖豆瓣醬+辣椒+辣油」，最後加上一點可樂，因為麻辣湯頭本來就是以豆瓣醬為基底，加一點可樂是因為它的焦糖，可以讓整個味道變得更豐富、香氣也提升很多。如果還沒吃過六扇門鍋物的民眾，下回不妨可以試試看這CP值非常高的百元小火鍋店家哦！
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三媽臭臭鍋勁敵六扇門正式進軍台北！特色、評價、食用心得一覽
事實上，六扇門鍋物最早開店是從2014年起，目前全台在北中南已經有將近90間分店，主打的是 「盛情款款，釜鍋香傳」的經營理念，店內不僅提供豐富的自助吧，還有多樣的湯底可以讓顧客選擇，雖然分店數還不及百元火鍋霸主「三媽臭臭鍋」，但隨便搜尋任一家六扇門分店，幾乎都是在Google評價超過4.3顆星的高分，目前新開的台北農安店也有4.8顆星的評價。
《NOWnews》記者也曾經吃過六扇門的小火鍋，店內裝潢又新又乾淨，點一個180元的鍋物，自助吧有肉燥飯、王子麵、鍋燒意麵主食吃到飽；另外甜點類則有現擠的霜淇淋、用挖的傳統桶裝冰淇淋、爆米花、雞塊餅乾等；飲料機、咖啡機也是一應俱全，如今分店正式進軍物價較高的台北市，以同價位小火鍋來說，無疑是三媽臭臭鍋的最大勁敵！
六扇門隱藏吃法！老饕聰明用自助吧「升級麻辣湯頭」
既然六扇門都開來台北市了，一定要教大家隱藏吃法！專門開箱各大火鍋店的KOL「L老闆」，日前前往六扇門用餐時，也教學店內「川味麻辣」口味湯底升級的方法，是利用自助吧現有的調味料製成，讓整個湯底香氣大提升！
至於如何調配麻辣湯頭升級，「L老闆」也表示，到醬料區「挖豆瓣醬+辣椒+辣油」，最後加上一點可樂，因為麻辣湯頭本來就是以豆瓣醬為基底，加一點可樂是因為它的焦糖，可以讓整個味道變得更豐富、香氣也提升很多。如果還沒吃過六扇門鍋物的民眾，下回不妨可以試試看這CP值非常高的百元小火鍋店家哦！