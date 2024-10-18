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▲六扇門的自助吧內容豐富，除了霜淇淋之外，也有爆米花或餅乾可以享用，每家分店提供的食物都不太相同。（圖/中山區大小事）

▲六扇門的自助吧專區非常多元，飲料機就有好幾種，還有提供爆米花、冰淇淋，連主食都有手打麵、鍋燒意麵、肉燥飯提供顧客吃到飽。（圖/六扇門Google評論）

▲六扇門小火鍋因為豐富的自助吧成為一大賣點，店內最便宜只要160元就能吃到飽！（圖/Google評價）

三媽臭臭鍋勁敵「六扇門」進軍台北！常常我們說到平價小火鍋，總是會想到「三媽臭臭鍋」，不過在近年不斷拓店的「六扇門」，默默在全台已經開出90家分店，在陸續進軍新北市以及基隆、桃園等地後，日前有民眾在臉書社團「中山區大小事」貼文分享，表示，主打的是 「盛情款款，釜鍋香傳」的經營理念，，雖然分店數還不及百元火鍋霸主「三媽臭臭鍋」，但隨便搜尋任一家六扇門分店，《NOWnews》記者也曾經吃過六扇門的小火鍋，店內裝潢又新又乾淨，，如今分店正式進軍物價較高的台北市，既然六扇門都開來台北市了，一定要教大家隱藏吃法！專門開箱各大火鍋店的KOL「L老闆」，日前前往六扇門用餐時，也教學店內「川味麻辣」口味湯底升級的方法，至於如何調配麻辣湯頭升級，「L老闆」也表示，如果還沒吃過六扇門鍋物的民眾，下回不妨可以試試看這CP值非常高的百元小火鍋店家哦！