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巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）領導人、哈馬斯政治局主席辛瓦（Yahya Sinwar）被證實，死於以色列的一場軍事行動，以色列的盟友，包含美國及歐洲多國，都對「恐怖分子被殲滅」一事表達贊同，美國總統拜登（Joe Biden）甚至透過聲明表示，這對以色列、美國和全世界來說，「都是美好的一天」；哈馬斯的盟友黎巴嫩真主黨則放話，與以色列的對抗進入「新的升級階段」。與此同時，以色列國防軍也公布一段無人機拍攝的影片，顯示受傷的辛瓦朝無人機扔棍子反抗。綜合《路透社》等外媒報導，以色列國防軍和以色列國家安全總局17日發表聯合聲明，證實辛瓦已在加薩地區的一場軍事行動死亡，距離他因涉嫌策劃去年10月7日的襲擊以色列事件，而被以色列通緝、搜捕已經過了1年。以軍並公布一段影片，內容顯示一棟被摧毀的建築物內部，有個全身沾滿灰塵的人坐在沙發上，周圍盡是殘堆瓦礫，隨著無人機持續推進，畫面中的人也越發清晰，他右手拿著一根長棍並扔向無人機，但沒有擊中。以色列軍方發言人哈加里少將（Rear Adm. Daniel Hagari）表示，軍方隨後又向建築物發射了一枚砲彈，導致其倒塌並殺死了辛瓦，屍體被發現時身上著防彈背心，還帶了手榴彈。隨後透過牙科記錄、指紋和DNA ，確定是辛瓦，因為辛瓦曾在以色列被關押多年，期間還接受過腦癌治療，留下大量醫療記錄。