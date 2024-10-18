台北大巨蛋遭質疑有包廂卻未對外開放，北市體育局要與遠雄協商，竟遭遠雄嗆市府無權涉及營運。國民黨台北市議員李明賢批，遠雄只是大巨蛋的二房東而已，如今居然喧賓奪主跳出來嗆北市府，真是活見鬼了，這也凸顯大財團毫無社會責任、都只看有多少獲益，這次市府必須硬起來，議會全力當後盾。
李明賢說，大巨蛋舉辦球賽、演唱會商機無限，然而，到底一年要舉辦多少場演唱會、幾場球賽，這必須根據當初市府與遠雄簽訂的興建營運契約，才有體育活動不得少於50趴等規定；商店樓地板面積也要限制，不能變相成為大型百貨，也就是大巨蛋有其公益性質。
李明賢說，從BOT合約精神，市府雖然委託遠雄經驗，仍負有一點監督責任，包括大巨蛋漏水，市府必須出面要求遠雄十月底改善、座椅顏色吃球等問題、國慶活動是否傷害到草皮等，甚至諸如舉辦演唱會，逃生動線與安全需求等，市府當然是主責單位，絕非遠雄所說：無權介入。
李明賢說，因此，對於大巨蛋包廂如何使用，市府本有監督，更何況這是民代提出反應，遠雄反嗆市府「公部門既不用承擔經營風險，就不要介入廠商營運」，根本扭曲契約精神，把公共資產當成自家的。
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李明賢說，從BOT合約精神，市府雖然委託遠雄經驗，仍負有一點監督責任，包括大巨蛋漏水，市府必須出面要求遠雄十月底改善、座椅顏色吃球等問題、國慶活動是否傷害到草皮等，甚至諸如舉辦演唱會，逃生動線與安全需求等，市府當然是主責單位，絕非遠雄所說：無權介入。
李明賢說，因此，對於大巨蛋包廂如何使用，市府本有監督，更何況這是民代提出反應，遠雄反嗆市府「公部門既不用承擔經營風險，就不要介入廠商營運」，根本扭曲契約精神，把公共資產當成自家的。