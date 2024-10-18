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台積電法說會讓人驚艷，激勵台積電ADR昨（17）日狂飆將近10%，因此激勵台北股市今（18）日開盤大漲566.73點、來到23620.57點。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.33點、來到272.11點。今日開盤量大強勢個股：台積電、川寶、億泰、高鋒、世禾；開盤量大弱勢個股：大立光、宏璟、力新、三商、三商壽。台積電法說會釋出樂觀說法，激勵權王台積電開盤大漲65元、來到1100元，再創新天價；鴻海開盤上漲1.5元、來到210元；聯發科開盤上漲25元、來到1300元。台積電法說會讓人驚艷，再加上強勁的零售銷售數據凸顯美國經濟整體實力，台積電ADR狂飆將近10%，科技、半導體股同歡，激勵美股四大指數多數走高，道瓊指數上漲161.35點或0.37%，收43239.05點，再創歷史新高；那斯達克指數上漲6.53點或0.04%，收18373.61點；標普500指數下跌1點或0.02%，收5841.47點；費半指數上漲48.95點，或0.95%，收5204.81點。科技五大天王多數收紅，Meta上漲0.024%，蘋果上漲0.16%，Alphabet下跌1.35%，微軟上漲0.14%，亞馬遜上漲0.34%。半導體股多數走高，高通下跌0.22%，應用材料下跌0.73%，德儀下跌1.19%，AMD上漲0.077%，輝達上漲0.89%，美光上漲2.57%。台股ADR在台積電ADR領頭下，漲勢驚人。台積電ADR狂飆9.79%，日月光ADR上漲3.57%，聯電ADR上漲0.25%，中華電信ADR上漲0.42%。