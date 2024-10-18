基隆市長謝國樑罷免案雖未過關，不過民進黨許智傑說，還是可以針對幾名險勝的國民黨立委發動罷免。遭點名的國民黨立委葉元之怒嗆許智傑，民進黨真是吃飽撐著，每天只想著奪權、鬥爭。「我贏得少，是因為我們這區原本就五五波，甚至過去8年都是綠的。我付出加倍努力，才讓綠地變藍天。我繼續努力，下次一定可以贏更多。結果這居然成為民進黨要罷免我的理由？」
葉元之說，許智傑，只敢躲在深綠的高雄選，不用努力就選的上，好意思講別人？許智傑敢跨出深綠選區嗎？敢不敢跟前立委高嘉瑜換選區？或到板橋來戰？「許智傑就像一個才能平庸的靠爸族，先天有優勢（在深綠選區），卻去指責一個白手起家認真努力的人，你財富好少喔！廢話，因為你靠爸啊！」
葉元之說，他嗆許智傑後，許智傑說他在酸柯志恩，因為柯志恩後來離開板橋，跑去高雄經營。他也再嗆許智傑，真的完美詮釋什麼叫「沒種又沒腦」，柯志恩去高雄，是去一個更艱困的選區開疆闢土，「比你有種多了。許智傑敢離開舒適圈嗎？如果不敢的話，連柯志恩的寒毛都比不上，好意思酸柯志恩？一個沒種又沒腦的人還想選高雄市長，小孩玩大車，高雄市民要睜大眼睛啊！」
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葉元之說，他嗆許智傑後，許智傑說他在酸柯志恩，因為柯志恩後來離開板橋，跑去高雄經營。他也再嗆許智傑，真的完美詮釋什麼叫「沒種又沒腦」，柯志恩去高雄，是去一個更艱困的選區開疆闢土，「比你有種多了。許智傑敢離開舒適圈嗎？如果不敢的話，連柯志恩的寒毛都比不上，好意思酸柯志恩？一個沒種又沒腦的人還想選高雄市長，小孩玩大車，高雄市民要睜大眼睛啊！」