美國職棒大聯盟季後賽美聯冠軍戰G3 ，克里夫蘭守護者回到主場對上紐約洋基，前6局打完守護者3：1領先洋基，8局上守護者終結者Emmanuel Clase遭到「法官」Aaron Judge、Giancarlo Stanton背靠背開轟，洋基反超比分，4：3領先守護者。但可惜客隊未能守成，9局下Jhonkensy Noel「代打兩分砲」再度將比分扳平，10局下David Fry敲出再見兩分砲，助守護者7：5擊敗洋基，將系列賽追成1：2。
Judge和Stanton背靠背開轟 洋基第8局領先
此役洋基派出Clarke Schmidt先發，守護者則是推派Matthew Boyd，2局上，洋基靠著Jose Trevino敲出適時安打，助洋基先馳得點，3局下Kyle Manzardo從Schmidt手中掃出一發兩分砲，將比分逆轉為2：1。
6局下，守護者1出局3壘有人，Andrés Giménez敲出安打，守護者再添一分，3：1領先洋基，8局上守護者換上Hunter Gaddis，他先是三振Austin Wells後，又讓Gleyber Torres擊出滾地球出局，但隨後保送Juan Soto，此時守護者決定讓Clase提早打卡上班。
Clase上場後，面對的首名打者就是Judge，在兩好一壞的情況下，Judge鎖定一顆外角99.2英哩（約159公里）的卡特球，掃出一發右外野兩分砲，一棒追平比分，下一棒Stanton，兩人纏鬥7球後，Clase第8球失投，一顆紅中滑球被Stanton逮中，敲出一發陽春砲，洋基再度以4：3反超守護者。
洋基未能守成 第10局Fry再見兩分砲
9局上，洋基攻佔2、3壘，Gleyber Torres擊出高飛犧牲打，為洋基再添一分，9局下，Luke Weaver先靠著雙殺拿下2個出局數後，被Lane Thomas擊出二壘安打，守護者派出Noel上場代打，擊出追平兩分砲，9局打完兩隊以5:5戰成平手，比賽進入延長賽。
10局下，洋基派出Clay Holmes登板投球，Fry在2人出局3壘有人的情況下，掃出再見兩分砲，守護者終場以7:5擊敗洋基，拿下系列賽首勝。
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此役洋基派出Clarke Schmidt先發，守護者則是推派Matthew Boyd，2局上，洋基靠著Jose Trevino敲出適時安打，助洋基先馳得點，3局下Kyle Manzardo從Schmidt手中掃出一發兩分砲，將比分逆轉為2：1。
6局下，守護者1出局3壘有人，Andrés Giménez敲出安打，守護者再添一分，3：1領先洋基，8局上守護者換上Hunter Gaddis，他先是三振Austin Wells後，又讓Gleyber Torres擊出滾地球出局，但隨後保送Juan Soto，此時守護者決定讓Clase提早打卡上班。
Clase上場後，面對的首名打者就是Judge，在兩好一壞的情況下，Judge鎖定一顆外角99.2英哩（約159公里）的卡特球，掃出一發右外野兩分砲，一棒追平比分，下一棒Stanton，兩人纏鬥7球後，Clase第8球失投，一顆紅中滑球被Stanton逮中，敲出一發陽春砲，洋基再度以4：3反超守護者。
洋基未能守成 第10局Fry再見兩分砲
9局上，洋基攻佔2、3壘，Gleyber Torres擊出高飛犧牲打，為洋基再添一分，9局下，Luke Weaver先靠著雙殺拿下2個出局數後，被Lane Thomas擊出二壘安打，守護者派出Noel上場代打，擊出追平兩分砲，9局打完兩隊以5:5戰成平手，比賽進入延長賽。
10局下，洋基派出Clay Holmes登板投球，Fry在2人出局3壘有人的情況下，掃出再見兩分砲，守護者終場以7:5擊敗洋基，拿下系列賽首勝。