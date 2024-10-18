我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟季後賽美聯冠軍戰G3 ，克里夫蘭守護者回到主場對上紐約洋基，前6局打完守護者3：1領先洋基，8局上守護者終結者Emmanuel Clase遭到，洋基反超比分，4：3領先守護者。但可惜客隊未能守成，，將系列賽追成1：2。此役洋基派出Clarke Schmidt先發，守護者則是推派Matthew Boyd，2局上，洋基靠著Jose Trevino敲出適時安打，助洋基先馳得點，3局下Kyle Manzardo從Schmidt手中掃出一發兩分砲，將比分逆轉為2：1。6局下，守護者1出局3壘有人，Andrés Giménez敲出安打，守護者再添一分，3：1領先洋基，8局上守護者換上Hunter Gaddis，他先是三振Austin Wells後，又讓Gleyber Torres擊出滾地球出局，但隨後保送Juan Soto，此時守護者決定讓Clase提早打卡上班。Clase上場後，面對的首名打者就是Judge，在兩好一壞的情況下，Judge鎖定一顆外角99.2英哩（約159公里）的卡特球，，洋基再度以4：3反超守護者。9局上，洋基攻佔2、3壘，Gleyber Torres擊出高飛犧牲打，為洋基再添一分，9局下，Luke Weaver先靠著雙殺拿下2個出局數後，9局打完兩隊以5:5戰成平手，比賽進入延長賽。10局下，洋基派出Clay Holmes登板投球，，拿下系列賽首勝。