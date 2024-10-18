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雲林縣政府13日晚間舉辦「雲林國際偶戲節」開幕音樂會，邀請知名網紅「嗩吶哥阿聖」進行開場演出，事後阿聖不滿，縣長張麗善致詞太久，臨時縮短他的表演時間，踐踏表演者付出，還怒嗆害他變「台灣之恥」。對此雲林縣府回應，當日礙於湧入觀眾眾多，為妥善安排觀眾入座，開場時間有所延遲，深感抱歉。阿聖拍影片控訴，上台前3分鐘主辦單位才跟他說要「縮短表演時間，少一首歌」，他表明很難臨時更動，且在表演時，器材還出現問題，還有主辦方向阿聖的攝影師催促「趕快結束吧」，他不滿，這場活動有不少外國嘉賓，傳到國外去超丟臉，「不要因為你自身的問題，就可以隨便踐踏我們在舞台上的付出。不要因為你自身的無知跟愚蠢，就髒了我的表演跟音樂。真的很低級」。雲林縣文觀處說，當日礙於湧入觀眾眾多，開場時間有所延遲，深感抱歉，主辦單位也即時向後台向阿聖告知，必需縮減一首歌曲，對方當下也已知悉並同意配合流程異動，有關阿聖影片中提及他自備之效果器沒開，該效果器為演出者自行操作之設備，並非舞台技術人員控制。文觀處說，因應現場節目流程臨時調整，舞台助理已於上台前及上台設定時，兩次上台告知表演者，會在演出過程中會刪除一首曲目。第二首曲目演出結束後，音樂按流程被收掉（音量拉小），並且燈光切換到主視覺展示的畫面。因阿聖無故不按照流規劃繼續演出，舞台團隊依然保持控制將音量拉回原位，並適時地在合適的時間亮燈並結束音樂（收掉音樂），該過程操作無誤。文觀處說，針對阿聖於個人影片剪輯中所提出的指控，縣府深感遺憾，衷心感謝阿聖與所有演出藝人對台灣傳統布袋戲的支持。張麗善10日在國慶焰火施放前，致詞也講了11分鐘，比原本的5分鐘超出過久，導致焰火未準時施放，張麗善原本說，花這麼多錢，不趁機宣傳雲林就太笨，但隔天改口向外界致歉。