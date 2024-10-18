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北韓官媒18日指出，北韓領袖金正恩強調韓國是「他國」、「敵國」的事實，警告若敵國侵犯北韓主權，北韓將不受條件約束、毫不猶豫使用武力。根據《韓聯社》報導，北韓官媒《朝中社》報導金正恩17日視察朝鮮人民軍第二軍指揮部的消息，提到15日炸毀兩韓連接公路和鐵路一事，不僅意味著物理上的封閉，更斷絕了與首爾跨世紀、糾纏不清的「惡緣」，並完全消除同族意識、統一等無意義又不切實際的認知。金正恩聲稱，就以15日的行動做為最後宣告，今後若「敵國」侵害北韓主權，北韓將不受任何約束、無所顧忌的使用武力，屆時將不是針對同一民族、而是針對敵國的合法報復行動。與此同時，金正恩也再次強調北韓加強核威懾力量的正當性。值得關注的是，在《朝中社》發布的照片中，金正恩對桌子上的大型地圖比劃，雖然地圖被模糊處理，但隱約可辨識出「首爾」，推測北韓或許是在討論若緊急情況發生，人民軍第二軍攻擊首爾的計畫等。此外，金正恩身後的電視大螢幕也顯示朝鮮半島地圖，上頭的兩韓非軍事區（DMZ）位置有一根藍色粗線，引起關注。《朝中社》週四證實北韓已修改憲法，把韓國列為敵對國家，並炸毀接連兩韓公路，強調會繼續採取措施，把封閉的南部邊境永久要塞化。