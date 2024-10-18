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TPOC台灣議題研究中心公布10月以來網路數據，身為執政黨的民進黨雖在網路聲量奪冠，不過立法院長韓國瑜主導的國慶日讓國旗重現、基隆市長謝國樑也順利挺過罷免危機，國民黨反而是網路好感度最高的政黨，民眾黨則在黨主席遭羈押後，聲量大減，只有在出現新案情時，才會獲得觀注。TPOC透過QuickseeK快析輿情資料，蒐集10月以來三個政黨的網路聲量趨勢和多個高峰點熱門話題，結果發現，三黨獲得高聲量的話題僅部分重疊，尤其藍綠兩黨最獲熱議的話題環繞兩岸，數值與其他議題差距甚大。TPOC說，民進黨方面，其聲量高峰話題包括：總統賴清德在10月10日國慶演說維持「祖國論」基調，重申中國無權代表台灣，獲得超過9.8萬則超高聲量。10月14日中共發動圍台軍演，國安會秘書長吳釗燮透露府方舉行國安高層會議，強調國軍有適當處置，也獲得超過7.9萬則聲量。國民黨方面，TPOC說，前總統馬英九拒出席國慶大典，立法院長韓國瑜則登台高呼「讓世界知道中華民國是存在的」，吸引超過9.6萬則聲量迴響。而在謝國樑挺過罵免危機後，國民黨公職、要角、親藍名嘴紛紛評論「以基隆人為榮」，引發逾9.8萬則聲量高峰。反觀民眾黨，TPOC說，過去1個月的聲量高峰都來自媒體報導最新案情進度，包括月初解密柯文哲USB、月中「貼身帳房」許芷瑜出逃國外、謝國樑證實家族曾捐款200萬元予柯文哲等，分別吸引3萬多則網路聲量，但高峰數值與藍綠兩黨的數據表現大相徑庭。TPOC說，總體而言，在調查期間內，民進黨總聲量超過93萬則居冠，國民黨則以總聲量92.9萬則緊追在後，此外，網路好感度方面，國民黨好感度奪冠，數值為0.99，透過國民黨的正面聲量熱門文章分析原因，國民黨得力於藍營大咖在國慶期間的發言、謝國樑順利挺過罷免案等事件，使藍營支持者們大感振奮，穩坐好感度冠軍。TPCO也說，民進黨的熱門話題內容種類多元，包括前總統蔡英文親自發聲「啟程訪歐」，喊話持續深化台歐關係，以及立委黃捷入選《時代》次世代百大人物等，都引來正面迴響，使其的網路好感度約為0.8居次。至於民眾黨，總聲量約28.4萬則，好感度僅0.53，無論是曝光度或者好感度，均大幅度遜於藍綠陣營。