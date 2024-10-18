台北國際旅展ITF將於11月1日至4日在南港展覽館開展。晶華國際酒店集團也推出住房專案和優惠餐券，並自10月18日至11月4日於官網(按此)舉辦線上旅展，集團旗下台北晶華、台南晶英、太魯閣晶英、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅都將加入銷售。10月25日至11月4日，晶華酒店一樓栢麗廳前方也會設置「2024台北國際旅展．晶華快閃店」。住宿力推「環遊晶華住宿券」每組三張共9,999元，還有自助餐午餐券則有「栢麗廳/泰市場雙人券」及「栢麗廳/泰市場四人券」兩款可以選擇，折扣最低為6.7折。更有義饗食堂窯烤龍蝦牛小排海陸義大利麵雙人券，打到5.2折。
住宿方面，此次晶華國際酒店集團主打可一次選擇多家飯店以及餐廳使用的「環遊晶華住宿券」，每組三張共9,999元。持一張3,333元可入住捷絲旅品牌旗下包含台北西門、宜蘭礁溪、台北三重、台南虎山、花蓮及高雄等七館，兩張6,666元可入住礁溪晶泉丰旅、台北晶華或晶英國際行館、三張9,999元可入住重新開幕的太魯閣晶英，山嵐客房享四人一泊一食，或甫開幕的北投晶泉丰旅泉韻家庭客房含兩客早餐，上述專案保證全年最低價。
台北晶華酒店也自行推出「全家愛旅行」客房住宿券，兩大兩小入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房僅需7,999元，折扣相當於3.5折。另有8,999元的「餐車巴士一泊二食」住宿券、內含價值近4,000元的雙人餐車巴士晚餐。
餐券方面，則有「晶華任意門環遊餐券」，分為早餐、自助餐、以及日式鍋物料理三種型式。「自助早餐券」可選用於台北晶華館內的栢麗廳、大直英迪格內的泰市場或全新開幕的三燔北投。自助餐午餐券則有「栢麗廳/泰市場雙人券」及「栢麗廳/泰市場四人券」兩款可以選擇，上述餐券皆可享有買十張送一張單人券的限定優惠，折扣最優至6.7折。
館外的人氣餐廳故宮晶華推出港點吃到飽買十送一優惠以及粵式經典烤鴨四人分享券，最優到6.2折。而義饗食堂也有折扣高達5.2折的牛小排龍蝦義大利麵雙人券，套餐含窯烤龍蝦牛小排海陸義大利麵二份，還有自助享用蔬食吧及哈根達斯冰淇淋無限享用吃到飽。
另外，天成飯店集團也有線上旅展，集結旗下六家飯店聯合推出超優惠六館擇一聯合住宿券，最低2.7折起，平日住宿一晚含早餐每張售價3,200元，入住天成文旅-蜂巢還加碼假日不加價，再享當晚消夜與早餐。如使用兩張券則可入住台北花園大酒店雅緻家庭四人房含早等。此外，瑞穗天合國際觀光酒店則推出年度優惠平日雙人住宿券，每張10,999元起，再享一泊二食下殺1.9折起。
除了優質住宿外，餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館、花園thai thai與華山町餐酒館，同步推出中西美食、自助餐、烤鴨、合菜、泰菜與港點等各式餐券下殺5.1折起。
台北花園大酒店有「饗聚廚房」平日自助午/晚餐或假日下午茶餐券售價3,900元一套5張，頂級商務觀光飯店自助餐僅需780元，下殺到7.9折。台北天成大飯店「翠庭」推出原價值5,808元的招牌四人烤鴨合菜超值價6.9折3,980元。、
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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台北晶華酒店也自行推出「全家愛旅行」客房住宿券，兩大兩小入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房僅需7,999元，折扣相當於3.5折。另有8,999元的「餐車巴士一泊二食」住宿券、內含價值近4,000元的雙人餐車巴士晚餐。
餐券方面，則有「晶華任意門環遊餐券」，分為早餐、自助餐、以及日式鍋物料理三種型式。「自助早餐券」可選用於台北晶華館內的栢麗廳、大直英迪格內的泰市場或全新開幕的三燔北投。自助餐午餐券則有「栢麗廳/泰市場雙人券」及「栢麗廳/泰市場四人券」兩款可以選擇，上述餐券皆可享有買十張送一張單人券的限定優惠，折扣最優至6.7折。
館外的人氣餐廳故宮晶華推出港點吃到飽買十送一優惠以及粵式經典烤鴨四人分享券，最優到6.2折。而義饗食堂也有折扣高達5.2折的牛小排龍蝦義大利麵雙人券，套餐含窯烤龍蝦牛小排海陸義大利麵二份，還有自助享用蔬食吧及哈根達斯冰淇淋無限享用吃到飽。
另外，天成飯店集團也有線上旅展，集結旗下六家飯店聯合推出超優惠六館擇一聯合住宿券，最低2.7折起，平日住宿一晚含早餐每張售價3,200元，入住天成文旅-蜂巢還加碼假日不加價，再享當晚消夜與早餐。如使用兩張券則可入住台北花園大酒店雅緻家庭四人房含早等。此外，瑞穗天合國際觀光酒店則推出年度優惠平日雙人住宿券，每張10,999元起，再享一泊二食下殺1.9折起。
除了優質住宿外，餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館、花園thai thai與華山町餐酒館，同步推出中西美食、自助餐、烤鴨、合菜、泰菜與港點等各式餐券下殺5.1折起。
台北花園大酒店有「饗聚廚房」平日自助午/晚餐或假日下午茶餐券售價3,900元一套5張，頂級商務觀光飯店自助餐僅需780元，下殺到7.9折。台北天成大飯店「翠庭」推出原價值5,808元的招牌四人烤鴨合菜超值價6.9折3,980元。、
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