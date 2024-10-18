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▲曾莞婷則在社群中首吐心境，並表示未來將會與電視台繼續合作。（圖／曾莞婷臉書）

▲曾莞婷在今年6月剛接下《小姐姐請回答》主持棒，然而短短4個月就爆出停播消息。（圖／TVBS提供）





女星曾莞婷今年6月才剛接下TVBS節目《小姐姐請回答》主持棒，然而節目播出短短4個月，昨（17）日傳出即將收攤，TVBS也發布聲明證實此消息。對此，曾莞婷昨日晚間透過臉書首度發聲：「電視台有不同的策略，我也有接下來的規畫，所以節目就按照原定計劃到11月份。」而她也宣布將與TVBS再度聯手帶來新作。曾莞婷在臉書寫下：「首先謝謝大家的關心，本來最近也打算要跟大家分享這個消息，因為我們與TVBS製作單位的合約原定就是安排到11月，很感謝他們給我這個機會有不同的嘗試，也讓我在節目中吸收不同的養分，電視台有不同的策略，我也有接下來的規畫，所以節目就按照原定計劃到11月份。」此外，曾莞婷也感謝TVBS一直以來的照顧，並表示未來雙方將繼續合作，「很快的我又會在和TVBS新作《秘書俱樂部》中跟大家見面，敬請期待不同面貌的我，也希望大家喜歡不斷挑戰自我的曾莞婷。」貼文曝光後引來許多粉絲留言祝福：「挑戰新事物加油」、「挑戰不同領域需鼓足勇氣決定，期待後續新作！」事實上，曾莞婷今年6月接下《小姐姐請回答》節目，進駐周五晚間9點時段，讓藍心湄主持的美妝長壽節目《女人我最大》播出因而少1天，一度傳出搶時段、爭一姐的情況，引發話題。事後曾莞婷出席記者會時否認擠掉藍心湄一說，並強調藍心湄一直是她很敬重跟效仿的前輩，無論演藝或商場上都是值得學習的對象。