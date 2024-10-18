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美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍賽移師至紐約進行，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平轟出季後賽生涯第2轟，扛出價值連城的三分砲。在紐約大都會主場作客，雖然大谷翔平遭到全場紐約球迷的狂噓，但他卻以幽默方式回應「紐約客的歡迎」，美媒《紐約郵報》表示：「大谷翔平似乎很享受。」比賽在大都會主場花旗球場進行，當道奇隊公布先發名單時，大谷翔平便已經準備好遭到紐約客噓聲伺候。美國《紐約郵報》報導指出，當大谷登場時，他面對滿場的噓聲仍保持笑容，並模仿著球迷的噓聲，與隊友們擊拳打招呼，場面相當有趣。「大谷翔平似乎很享受來自大都會球迷的噓聲。」《紐約郵報》在報導中如此描述。作為國聯MVP的有力競爭者，大谷展現了超強的心理素質，絲毫不受噓聲影響，反而以輕鬆的態度應對，「大谷臉上掛著微笑，讓場面增添了不少趣味。」美媒《USA Today》旗下的體育網站「For the Win」也對大谷的反應表示讚賞，認為他展現出難得的幽默感，「大谷始終面帶笑容，似乎在與大都會球迷開玩笑，一同模仿噓聲。他的反應顯示他非常清楚自己該專注於什麼，對於洛杉磯球迷來說是非常好的兆頭。」