我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）美聯冠軍戰，克里夫蘭守護者今（18）日，靠著10局下David Fry的再見轟，終場以7:5擊敗洋基，拿下系列賽首勝。雙方總教練也於賽後公布G4的先發投手，守護者將派出Gavin Williams，洋基則是推派「火球男」Luis Gil，將迎來季後賽處女秀。Gavin Williams今年迎來生涯第二個賽季，但例行賽表現不佳，整季拿下3勝10敗、防禦率4.86的表現，G4將在守護者主場進行，值得一提的是Williams本季在主場戰績為0勝7敗，防禦率是偏高的6.55，但主場奪三振率11.5，比客場的7.7來的優秀。洋基G4預計將推派「火球男」Luis Gil，Gil本季拿下15勝7敗，防禦率3.50，151.2局的投球中，拿下171次三振，WHIP1.19，今年的好表現，也讓Gil成為美聯新人王的熱門人選，G4將是Gil生涯季後賽處女秀，他受訪時也提到自己目前狀態良好。今日遭到守護者逆轉輸球，洋基總教練Aaron Boone賽後坦言以這樣的方式輸球顯然非常糟糕，但但球隊已經準備好明天的比賽。