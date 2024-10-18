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▲Lisa高雄見面會座位圖。（圖／光尚娛樂）

▲▼Lisa高雄見面會福利資訊。（圖／光尚娛樂）

南韓女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa（本名：拉莉莎瑪諾班）將於11月17日在高雄巨蛋舉辦粉絲見面會《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Kaohsiung》，售票資訊今（18）日終於公開，票價為：8800元、7800元、6800元、4800元、3900元（非輪椅席）、3800元、1900元（輪椅席）等7種，10月24日下午3點優先讓「國泰世華CUBE卡友」搶先購、10月25日下午3點在KKTIX售票系統全面啟售。Lisa是泰國人，從小在曼谷長大，早年曾跟同為泰國籍的GOT7成員BamBam、NCT成員Ten在當地組舞團「We Zaa Cool」並參加「YG娛樂」在泰國舉辦的選拔，3人以4000：1的機率拿下入選資格。2011年，Lisa就在「YG娛樂」展開練習生生涯，她也是「YG娛樂」第一位非韓國人的練習生。練習了5年，Lisa出演過師兄BIGBANG成員太陽的《Ringa Linga》MV、跟iKON成員B.I、BOBBY一同擔任品牌模特兒，2016年8月8日才跟Jennie、Jisoo、Rosé組BLACKPINK正式亮相，出道的雙單曲《口哨》、《Boombayah》一推出，BLACKPINK就大大走紅，一路成功走向全球成為國際巨星；她們也來過台灣2次，分別為2019年3月、2023年3月。直到2023年，4姝合約到期，改跟「YG娛樂」簽團體約、不簽個人約，Lisa也在今年2月成立個人公司LLOUD，並已發行《Rockstar》、《New Woman》、《Moonlit Floor》3支單曲，11月開始首度舉辦個人巡迴見面會，台灣定檔11月17日在高雄巨蛋登場，她也是第一位BLACKPINK隻身台來的成員。演出時間：2024年11月17日（日）17：00演出地點：高雄巨蛋演出票價：8800元、7800元、6800元、4800元、3900元（非輪椅席）、3800元、1900元（輪椅席）售票日期：2024年10月24日（四）15：002024年10月25日（五）15：00售票系統：KKTIX