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▲七都各房數近5年交易量占比及平均總價。（圖／永慶房屋提供）

預算1000萬想買2~3房，在六都加新竹縣市等七大都會區中，哪裡還有機會？永慶房產集團根據實價登錄統計，盤點2020年至2024年七都近五年各房型交易占比變化及平均總價，發現千萬內想買2~3房，只剩桃園、高雄及台南還有機會，而小宅風也吹至台中，1房交易占比增至14.2%，增幅居七都之冠。根據七都各房型的平均總價顯示，預算在1000萬元內，桃園、高雄仍有機會買到2房，而3房則僅剩台南市。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，桃園的2房交易主要集中在中壢區、桃園區和楊梅區，而高雄的2房交易則以左營區、楠梓區和三民區為主。此外，台南的3房交易占比最高，主要分布在永康區和東區。對於預算有限的小資家庭，不失為尋找居所的合適區域。高房價下，買1房負擔相對較輕，七都中1房產品的交易量普遍上升。其中，近5年間台中市1房住宅的交易占比顯著上升，分析主要是受到重大建設和產業進駐的驅動，這些因素不僅帶來了居住需求，也快速推升房價。雖然小宅交易在近幾年來明顯增加，但七都目前仍多以3房為主流，其中僅有台南市以4房交易占比為最多，占比高達38.6%，將近四成。陳金萍分析，台南4房交易中，透天厝占超過八成，主要因台南的平原幅員較廣，以及家庭結構人數普遍較多，許多家庭更偏好有天有地的透天厝，以滿足生活需求和居住習慣，也使得4房產品的占比在台南市仍相當高。