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洛杉磯道奇隊大谷翔平今（18）日在國聯冠軍賽G4以第一棒、指定打擊先發上陣，並在首打席擊出季後賽生涯第3支全壘打，幫助球隊先馳得點，也終結得點圈無人打不來的症頭。此戰大谷全場貢獻1安打、1打點，以及3次四壞保送上壘，賽後他在記者會表示：「我並沒有特別改變打擊策略。今天有很多好的打席，我對自己的表現感到滿意。」剛開賽大谷翔平便抓住紐約大都會左投Jose Quintana投出的失投伸卡球，將球送往中右外野方向，形成一支陽春全壘打。這不僅是他在季後賽的第3轟，也成為繼松井秀喜（2009年洋基隊）之後，第二位在季後賽連續兩場開轟的日本選手。除了全壘打外，大谷在接下來3次打席皆被四壞球保送，他在第5打席擊出二壘方向滾地球，第6打席則遭到三振。值得注意的是，大谷在此前季後賽壘上無人的情況下，累計22個打數無安打，但這次以一發陽春砲終結壘上無人打不出來的窘境。談到首局首打席開轟，大谷淡定表示：「基本上我做的事情不會改變，不管是第一打席還是最後一個打席，我都會專注於自己的任務。不管是否有跑者在得點圈，最重要的是保持專注。」目前道奇隊在國聯冠軍系列賽中以3勝1敗領先聽牌，距離自2020年以來再次進入世界大賽僅差一場勝利。大谷也表達了對下一場比賽的決心：「我們會全力備戰，做好拿下系列賽的心態，全隊一起努力。」