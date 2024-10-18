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▲郭泓志在紅毯上脫掉藍色西裝，大秀精壯腹肌。（圖／NOWnews攝影中心）

▲張立東受訪時的「金鐘抱國」諧音哏讓全場安靜。（圖／NOWnews攝影中心）

「第59屆金鐘獎」節目類頒獎典禮將在今（18）日晚於台北流行音樂中心正式登場，星光大道主持人為黃豪平、木木，現場眾星雲集，各個打扮爭奇鬥豔。姚元浩、郭泓志、莎莎、張立東、浩子一同踏上紅毯，莎莎黑色禮服腰間挖洞，露出性感水蛇腰，郭泓志更是現場脫掉藍色西裝，大秀精壯腹肌，張立東受訪時不改搞笑本色，喊話「金鐘抱國」，明年還要再入圍。姚元浩、郭泓志、莎莎、張立東、浩子本屆以《嗨！營業中》入圍「益智及實境節目主持人獎」，莎莎身為眾男性中的一點紅辣露性感腰身，張立東受訪時的「金鐘抱國」諧音哏讓全場安靜，莎莎也捧場大笑，直呼：「好好笑喔！準備很久、準備很久！」他們透露還要跟紅毯主持人說抱歉，不好意思笑說：「我們說的內容都一樣。」一行人怕時間有限，更每人準備一句入圍心得，「勢在必得」、「水漲船高」、「實至名歸」 、「勝券在握」 、「嗨！營業中」 ，姚元浩、郭泓志、浩子七嘴八舌，場面一度亂到失控，張立東最後更喊話：「明年還要再入圍。」