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▲陳明珠今日一身性感造型現身紅毯，突破尺度。（圖／NOWnews攝影中心）

「第59屆金鐘獎」節目類頒獎典禮將在今（18）日晚間於台北流行音樂中心正式登場，星光大道主持人為黃豪平、木木，現場眾星雲集，各個打扮爭奇鬥豔。陳明珠以一身黑色禮服現身，大開中門露出東西半球，以及性感鎖骨，典雅火辣的紅毯造型超吸睛，她受訪時被問到師父黃子佼，立刻轉移話題：「希望金鐘今天能夠得到獎盃，這是我永遠的罩杯。」陳明珠過去曾5度入圍金鐘獎，然而前2年連續槓龜，本屆再以《客家采風-山上優雅(II）》角逐自然科學及人文紀實節目主持人獎，面對勁敵舒夢蘭《守護我們的星球》、余大榕《臺灣味》、羅亦娌《巷弄裡的吉光片羽》等。陳明珠被問及是否有信心得獎，她也坦言：「謝謝團隊，希望可以拿下第一座講座，這是所有金獎當中最期待的。」陳明珠今日一身性感造型現身紅毯，突破尺度，她也特別轉一圈展示骨感好身材，被問及胸口有個紅點，她強調是因為太緊張了，為了防止禮服走光，她也透露自己黏了很多膠帶，「滿滿都是膠帶！」完全是有備而來。