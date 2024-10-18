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▲唯一繼承人特地手寫感謝信，表達對稅務人員滿滿的感謝（獲當事人同意可公開）。（圖／新竹市稅務局提供）

天上掉下大禮！新竹市2筆超過35坪、價值逾千萬元的精華地段土地，日據時代以來一直沒人繼承，不過，時隔多年，千萬土地的唯一繼承人終於被找到了，是住在花東的82歲爺爺，原來早年地籍登記時，把地主名寫錯一字，所幸新竹市稅務局費時3年，比對超過千張戶政資料，總算完成尋人超級任務。據了解，該土地位在新竹市都市計畫區十字路口黃金三角窗，緊臨千坪大公園，附近商店、銀行林立，因遍尋不著所有權人，獨缺這一塊，無法整體開發運用，完成繼承後，依據目前實價登錄，市價至少超過千萬元。新竹市稅務局指出，原先這筆土地登記在「王阿城（化名）」下，但不論依土地謄本上登載日據時代門牌地址，或戶政資料之姓名及地址比對，皆查無此人。實際比對後才發現，原來是早期土地總登記時，因同音異字，誤將「成」登載為「城」，而移居花東的後輩不知祖先在新竹留有土地，才遲未辦理繼承登記。最後因地主在昭和19年（民國33年）死亡，養女也已離世，依當年「繼承登記法令補充規定」，由在家男性直系卑親屬為繼承人，因此昭和17年（民國31年）出生，年僅2歲的長孫成為唯一繼承人。稅務局聯繫現已高齡82歲的繼承人，當他得知80年前過世的阿公留下2筆價值千萬元的新竹土地時半信半疑，證實後又驚又喜，已在今年9月完成繼承登記。事後也特地手寫感謝信，表達對稅務人員滿滿的感謝。那麼82歲繼承人若未來想出售這2筆土地要繳多少稅？稅務局幫忙計算，如今年出售約需繳180萬元土地增值稅。另外，繼承土地早在日治時期取得，可依所得稅法規定免納土地交易所得的所得稅，扣除土地增值稅後仍有近千萬元。事實上，據內政部統計資料顯示，2023年底全國未辦理繼承土地高達1.8萬公頃，比起金門縣的面積還要大，且未辦理繼承的建物面積則高達65萬坪，相當於5.2棟的台北101大樓，推估全台未辦理繼承的不動產價格將遠超過千億元。內政部表示，依據《土地法》第73條及第73條之1規定，土地及建物自繼承開始之日起，6個月內應辦理繼承登記，逾期者，每超過1個月處登記費1倍的罰鍰。要是超過1年仍未辦理繼承登記，地政機關會公告3個月並通知繼承人申請登記，若仍然沒有民眾辦理登記，地政機關將列冊管理15年，期滿後由國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。