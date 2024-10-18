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▲庹宗康秀出老婆愛的幸運物。（圖／記者李欣容攝）

▲粿粿的澎澎蛋糕裙相當搶眼。（圖／記者葉政勳攝）

第59屆金鐘獎在10月18、19日於台北流行音樂中心舉行，Lulu、庹宗康、任容萱、粿粿、夏浦洋以《山裡來了熊孩子》入圍益智及實境節目主持人獎，庹宗康在紅毯訪問區秀出幸運物，是3串老婆的手作手鏈，大喊，「是為了愛我做的！」任容萱則腳踩12公分的高跟鞋，讓她直呼，「今天都快比夏浦洋還高了！」Lulu今年一舉入圍3項，她還得跟下一個團隊一起走紅毯，所以急忙跑去換衣服並未受訪。被問到有沒有戴幸運物，庹宗康馬上秀出手上的水晶手鍊，自豪說，「我老婆做的！」又被問到是不是為了金鐘獎而做，他大方放閃，「是為了愛我做的！」他還說今天的內褲顏色是藍色，沒有穿紅內褲，粿粿的幸運物則是項鍊，旁邊像巨人一樣的任容萱，腳踩著12公分的高跟鞋，感覺都快比夏浦洋還高，對得獎有沒有信心？庹宗康高喊，「有信心！」嚇到一旁任容萱，他才笑說，「這時候說沒有也太尷尬了吧！」而今年入圍益智及實境節目主持人獎、綜藝節目主持人獎、戲劇節目最具潛力新人獎的Lulu則是在走完紅毯後，急忙趕去換下一套衣服，和下一個團隊一起再走一次紅毯。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。