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越南經濟崛起，與此同時仍有基礎建設不足的問題。越南與中國近期互訪時都對加強鐵路系統系統感興趣，河內當局估計將耗資 179 兆越南盾（約 72 億美元）修建一條連接越南與中國雲南省的新鐵路。根據《路透社》報導，河內當局已就開發連接中越兩國鐵路的計劃向中國尋求技術和資金。越南和中國之間已經有高速公路系統和兩條鐵路線相連，但越南一側的鐵路線已經老舊，需要升級改造。《路透社》引述越南官方媒體報導，越南與中國雲南省的新鐵路有427公里，將從邊境省份老街（Lao Cai）出發，經首都河內（Hanoi）和港口城市海防（Haiphong）到達下龍市（Ha Long）。該鐵路預計在2030年開始建設，並補充說，到2050年該鐵路沿線的運輸需求，估計將達到每年 830 萬人次和 1750 萬噸貨運量。越南鐵路局已將老街到下龍鐵路的建設計畫提交給交通運輸部審批。另外，越南國會預計在下周一（21日）批准一項耗資 670 億美元的計劃，建設一條從河內到商業中心胡志明市（Ho Chi Minh）、全長1,541公里的高鐵，這是該國有史以來最大的基礎設施項目。雖然越南與中國在南海問題陷入爭議，並且越南近幾年採取「竹子外交」，和美國與日本升級成全面戰略夥伴關係，不過在基礎建設上仍相當依賴中國的資金和技術。