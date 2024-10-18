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對不起，我們竟然讓花生控等了三年，今年「Kenji健司」不會讓你們失望的。繼2021年冬季推出「健司Ｘ辻利 抹茶芝麻燒麻糬」超獨特的風味和外型造成網路高討論度，還有一股超市大掃貨風潮！讓許多花生控頻頻敲碗，這次「Kenji健司」再次開發出「健司Ｘ辻利 抹茶花生燒麻糬」，就是要抹茶控、花生控直接嗨起來～「健司Ｘ辻利 抹茶花生燒麻糬」外皮同樣使用高檔辻利抹茶粉製成，茶香淡雅宜人，包覆新鮮濃郁花生醬內餡；「健司Ｘ辻利 抹茶芝麻燒麻糬」搭配特濃黑芝麻醬，兩款一咬下去都會大爆餡，好吃不膩口，豐富層次的口味絕無僅有！除此，以獨特而繁複的二次工法製程，所以外皮相較一般湯圓皮更Q彈，最重要的是耐煮不易破。這個冬天，芝麻控、花生控有「Kenji健司」你們通通不孤獨，「健司Ｘ辻利 抹茶芝麻燒麻糬」、「健司纖三薯紫薯花生燒麻糬」除了煮甜湯吃，還可以用煎的變成煎糰子、更可以包裹酥皮氣炸，這麼多種吃法你一定要入手，現在強勢上架全聯社，我們陪你一起暖呼呼過冬！