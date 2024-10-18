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海基會前董事長鄭文燦7月因為涉及桃園市長任內林口華亞土地變更弊案，遭到調查而請辭獲准。在懸缺4個多月後，海基會今（18）日公布前監察委員吳豐山接任海基會董事長，而非海基會副董事長兼秘書長羅文嘉接任。前立委郭正亮曾表示，吳豐山的兩岸立場比較中道，認為「兩岸分立、和平非戰、共存共榮」，而不要講獨立。在鄭文燦7月6日請辭海基會董事長後，郭正亮曾在電視政論節目上表示，原本賴清德總統要延攬吳豐山接任海基會董事長，不料卻被前總統蔡英文青睞的鄭文燦攔胡。郭正亮說，吳豐山對中國的立場比較「中道」，跟傳統的民進黨立場不太相同，例如新冠肺炎疫情期間買BNT疫苗時，吳豐山也批評前衛福部長陳時中擋疫苗進口，「只要能夠救人，哪裡的疫苗都一樣。」郭正亮認為，吳豐山比較中道，兩岸關係上主張「不要講獨立」，而是「兩岸分立、和平非戰、共存共榮」，但現在中國大陸「懲戒台獨22條」都出來了，接海基會等於是要收拾這個爛坑。