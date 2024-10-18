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洛杉磯道奇隊在國聯冠軍賽G4以10：2打爆紐約大都會，目前系列賽以3勝1敗取得聽牌優勢，距離晉級世界大賽僅差一場勝利。此戰大谷翔平首打席開轟先馳得點，Mookie Betts也接連發威，全場貢獻4安打4打點，成為球隊奪勝的重要功臣。賽後，Betts在記者會中分享打擊復甦的關鍵，並笑稱因傷缺席的Freddie Freeman「或許不需要再上場了」。本場比賽Betts6打數敲出4支安打，貢獻4分打點，尤其在大谷被保送後，Betts直接串連攻勢，4局擊出適時二壘安打，大谷從一壘衝回本壘得分；第6局，Betts再度發威，轟出左外野兩分砲，擴大領先優勢。Betts表示：「我們有很好的計劃，球探做的很好，教練也給予我們很多有用的資訊，球員之間的信任是我們取得好成績的關鍵。」值得注意的是，Betts在國聯冠軍賽G2後，打擊率僅有.192，狀態並不理想。但在此役中，Betts成功找回打擊手感。談到如何走出低潮時，Betts微笑著說：「感覺非常棒！能夠在這樣的關鍵時刻為球隊做出貢獻，我感到非常開心。我的隊友們一直幫助我，這讓我重拾信心。」此外，對於Freeman因腳踝受傷缺席的問題，Betts以幽默回應：「Freddie在第2戰就缺席了，我們還是贏了這兩場比賽，或許他不需要再上場了。」