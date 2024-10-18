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為強化對於犯罪被害保護服務對象之醫療照顧，連結臺中地區醫療資源，擴大醫療專業服務體系參與司法保護服務工作，台中地檢署與財團法人犯罪被害人保護協會臺灣臺中分會合力推行「司法保護醫療關懷聯盟」計畫，邀請轄內醫療院所參與合作，提升對於犯罪被害人之醫療保護。台中慈濟醫院等醫療院所率先響應，台中地檢署張介欽檢察長、楊植鈞主任檢察官、林希美書記官長、犯保臺中分會楊銷樺主任委員、陳俞君主任特於16日拜會台中慈濟醫院簡守信院長，表達由衷感謝之意。張介欽檢察長、楊銷樺主任委員指出，「司法保護醫療關懷聯盟」計畫，是針對符合低收入戶、中低收入戶、貧困邊緣戶身分等一定條件之犯罪被害人及其家屬，藉由合作醫療院所提供減輕或免除掛號費之措施，使亟需扶持之司法弱勢者能夠及時獲得必要之醫療資源。有意投入合作之醫療院所可自行評估減免額度、扶助期間及人數，且可自由加入或終止合作。簡守信院長於會中分享醫療志業應以病患為中心，及其「人本醫療、尊重生命」之理念，對照犯保協會長期致力於重建犯罪被害人及其家屬正常生活之目標，實屬志同道合。與會人員共同期勉，經由醫界、法界在司法保護領域攜手合作，建構臺中地區堅實司法、醫療關懷網絡，持續擴充「司法保護醫療關懷聯盟」服務範圍，將是未來共同努力目標。為擴大引入醫療資源、使犯罪被害人獲得最基本之醫療照顧，彰顯柔性司法政策，台中地檢署及犯保臺中分會將持續推廣司法、醫療關懷理念，尋求有志回饋社會醫療院所之支持，號召更多理念相同之醫療院所共襄盛舉，合力築起守護馨生人之關懷網路。